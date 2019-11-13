馬曉光：台灣曾有機遇參與RCEP 但民進黨政府破壞局面

2019-11-13 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /北京即時報導



針對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）有望明年簽署，台灣未來參與機會恐不大，對此大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，事實上，在兩岸經濟共同發展與區域經濟合作進程相銜接的問題上，台灣曾經有過機遇，並指是民進黨政府一手破壞了這樣的局面。

馬曉光在今日的國台辦例行記者會上指出，2008年至2016年，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上推動兩岸關係和平發展，在各方面都取得了豐碩成果。隨著RCEP的即將簽署和實施，民進黨政府破壞兩岸關係、損害台灣經濟的惡果會進一步顯現。

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除此之外，馬曉光也提及上海進博會台灣企業參展情況。他表示，展會期間，共有124家台灣企業參加企業商業展，較去年增加了72%。參展的產品分佈在科技生活、汽車、裝備、醫療器械和醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等全部7個展區。

馬曉光指出，為進一步協助台灣企業開拓大陸市場，大陸國台辦與商務部有關司局共同舉辦了台灣名優食品推介對接會，吸引了70餘家台灣名優食品企業，大陸多家電子商務平台，以及來自福建、廣東、上海、湖北等省市的60餘家線下食品代理商與經銷商參與了活動。在對接會上，大陸電商企業與多家臺灣企業簽署了戰略合作協定。

至於兩岸企業紫金山峰會的情況，馬曉光指出，本屆峰會參會人數創歷史新高，1300餘位兩岸知名企業家、工商團體負責人、中小企業和青年創業者、專家學者與會，針對「深化融合發展打造共同市場」這個主題進行交流研討，取得豐碩成果。