情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



香港多所大學已陷入混亂，大公報早前報導，已有大批陸生因擔心人身安全，紛紛逃離校園。香港科技大學上周五傳出周梓樂死訊後，該校EMBA學生當日更急忙召喚一輛巴士，直接開往深圳「避難」。共青團中央官方微博13日則宣布，將為在香港就學的大陸學生提供七天免費住宿。

中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）本月10日發布的「香港中聯辦教科部致在港內地生的公開信」稱，「近期，香港校園出現了一些暴力事件和欺凌行為，有內地同學受到圍攻、滋擾。我們對有關校園暴力行為予以強烈譴責，並已於第一時間跟進幫助和處理。」

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中聯辦表示，「一直以來，祖國內地對同學們非常關心，請大家保持冷靜、注意安全、安心學業。遇到困難請及時向校方反映並與我們或香港內地學生聯合總會保持聯繫，也請同學們多向家裡報平安，讓家人放心。」

深圳共青團官方微博13日則發布「深圳青年驛站為內地在港學生提供免費住宿」的消息，表示深圳共青團青年驛站將為應屆畢業生及大陸在港就讀學生提供免費住宿等服務。