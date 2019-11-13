美參院推動香港人權與民主法案 今討論法案時程
2019-11-13 09:49
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
路透報導，美國參議院外交委員會主席、共和黨參議員芮胥（Jim Risch ）12日表示，他希望參議院能夠通過香港人權與民主法案。
芮胥在美國戰略與國際研究中心就中國大陸議題討論時表示，「我們希望法案通過」。他說，他是香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的強烈支持者及共同提案者，該法案將使香港擁有的特殊地位受到美國更嚴密注意。
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由民主黨領導的美國眾院10月中通過該法案，引發北京指控美國議員有「邪惡的企圖」。芮胥領導的參議院外交委員會在9月時通過類似法案，不過尚未排入院會議程。
白宮並沒有回應，若法案通過，川普總統是否會簽署或否決。
香港警察12日在幾間校園與抗議民眾爆發衝突，香港部分區域癱瘓，包括金融區。香港警察11日對民眾開真槍實彈，引發港人怒火。
芮胥與共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio ）將於13日與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）見面討論該法案時程安排。
芮胥表示，「這個世界必須看見美國挺身而出譴責暴力，我們支持香港民眾」。
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