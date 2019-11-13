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環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41聯合報 記者林則宏／即時報導

香港民警衝突近日再度升高，香港中聯辦指出，香港暴力破壞活動屢破文明法治底線，正滑向「恐怖主義」深淵。環球時報13日社評更警告，「香港是什麼地方？它是中國的一角。暴徒們肆虐的地方離深圳武警部隊的最近駐地只有很短的車程，離解放軍駐港部隊更是近在咫尺。」

針對當前香港局勢，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（簡稱「中聯辦」）12日再度發表聲明指出，「五個多月來接連不斷的大規模違法暴力行徑，已經將香港推到了極為危險的境地」。

中聯辦稱，「香港中聯辦堅決支持特區政府、香港警方和司法機關堅守法治原則，果斷採取一切必要手段，強力遏制打擊各種違法暴力行為和恐怖主義行徑，儘快止暴制亂、恢復秩序。」

香港暴力衝突不斷升級，也讓北京直接出手處理的聲音再起。環球時報13日社評就指出，「一國兩制」的核心要義是維護香港的和平與繁榮。「『基本法』對國家通過直接干預來確保這一目標是開放的，一切都要實事求是，國家不會有一刻忘記這一責任。」

社評稱，「香港治理首先要由港人來實現，國家對此給予了高度授權。國家一直願意特區的局勢在現有的治理格局下得到控制。如果暴徒們狂妄地升級挑戰，導致更為嚴重、普遍的失序和人道主義災難，國家直接出手將是必然的，我們相信這當中不會有懸念。」

香港緊張情勢近日再度升高，也讓北京直接出手處理的聲音再起。（路透）
香港緊張情勢近日再度升高，也讓北京直接出手處理的聲音再起。（路透）
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反送中香港禁蒙面法

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