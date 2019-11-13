香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班
2019-11-13 08:47
聯合報 記者林則宏
／即時報導
受「大三罷」（罷工、罷市、罷課）行動與暴力抗爭影響，香港13日交通運輸嚴重受創近乎癱瘓。香港地鐵公司（港鐵）宣布，因多個車站遭示威者闖入並大肆破壞，東鐵線全線暫停服務，西鐵線屯門站至錦上路站暫停服務。另，旺角站及將軍澳站暫時關閉。馬鞍山線由於大水坑站遭人投擲物品影響電纜運作，班車運行也將調整。
港鐵並表示，因路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士無法提供服務，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。九巴、新城城巴也稱，目前僅能提供有限度服務。
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港鐵表示，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於13日晚上10時結束。
香港教育局周三一早即宣布，因應交通及突發事故情況，部分主要交通幹道嚴重受影響，家長可視情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校。教育局並提醒學生，務必隨時以安全為大前提，切勿在街上逗留或前往可能有危險的地方，更不可參與違法活動。
香港勞工處也呼籲僱主，應體諒當日交通及路面情況，就員工上班安排作出彈性處理。港府發言人表示，政府會同樣以體諒態度處理政府僱員的情況，如果僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。
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