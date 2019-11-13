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設隔離區 北京朝陽醫院確診兩名鼠疫患者

2019-11-13 00:42聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共官方12日深夜確認，近日，北京確認接診鼠疫患者。目前，北京朝陽醫院已設置隔離區，嚴密監控鼠疫疫情

據人民網，2019年11月12日，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗2人經專家會診，被診斷為肺鼠疫確診病例。目前，患者已在「北京市朝陽區相關醫療機構」得到妥善救治，相關防控措施已落實。

鼠疫是由鼠疫耶爾森菌引起的自然疫源性疾病，通常在嚙齒動物之間流行，偶爾能引起人間流行，是中共「傳染病防治法」規定的甲類傳染病。北京不屬於鼠疫自然疫源地，但依然存在鼠疫輸入和傳播的風險。

鼠疫起病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果不加治療，病死率為30%-100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1-6天，但個別病例可達8-9天。

鼠疫傳播的傳染源：為感染動物和肺鼠疫患者，宿主動物常見有嚙齒類動物和野生食肉動物，如灰旱獺、紅旱獺、喜馬拉雅旱獺和長尾黃鼠等。

報導強調，「北京多年開展鼠間疫情監測，鼠間未發現攜帶鼠疫耶爾森菌的情況」。

據悉，12日晚上，大陸網路瘋傳北京出現鼠疫疫情，並要網友切勿靠近朝陽醫院。朝陽醫院為北京的三甲醫院。

中共官方12日深夜確認北京接診兩名鼠疫患者。（新浪微博照片）
中共官方12日深夜確認北京接診兩名鼠疫患者。（新浪微博照片）
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北京患者疫情

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