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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港

2019-11-13 00:13聯合報 記者林敬殷／即時報導

香港民眾延續昨天開始的罷工、罷課與罷市的「三罷」行動，香港中文大學昨天晚間遭警察攻入，以暴力對付學生，現場槍聲催淚彈不斷。民進黨稍早發表聲明，強烈譴責港警暴行，香港政府放任警察傷害人民身體，已是人神共憤，天理難容。

民進黨表示，香港人民自發動「反送中運動」來，接連數月不斷發生香港警察以暴力攻擊人民事件。本周更發生港警連日強行進攻香港多所大學抓捕學生，射殺民眾等嚴重暴力事件，進而導致上百人送醫，其中年紀最小竟僅四個月大。民進黨作為亞洲民主政黨，嚴正譴責國家以任何形式的暴力攻擊對付手無寸鐵的人民，遑論因此暴行導致人民死亡。

民進黨說，香港政府已經失去保護人民集會安全、保障基本人權的能力，對於這樣的發展，民進黨感到極度憤怒與痛心，這是亞洲區域的恥辱，也證明「一國兩制」已讓香港法治掃地，成為一個警察城市。

民進黨提出呼籲，國際各國聲援香港，如同美國國務院所發表的聲明，希望北京政府遵守1984年《中英聯合聲明》之承諾，其中包括港民可享有高度自治權，以及和平集會結社與言論自由等基本人權。長遠來看，建立香港自由民主制度，與人民對話，回應人民訴求，會是香港社會未來持續繁榮穩定，乃至亞洲區域和平穩定的關鍵。香港問題是一個國際問題，是全球民主國家必須共同密切關注的議題，我們正共同目睹人類民主發展史重要的一頁。

此外，民進黨也提醒台灣各政黨及台灣人民，我們今日的民主體制及自由空氣得之不易，70年來台灣也有前仆後繼的年輕人投入追求民主自由的行列，建立今天的體制。正因曾歷經像香港一樣的流血衝突，我們無法坐視香港人民今天所承受的苦難。民進黨呼籲全台灣凝視香港、聲援香港，別讓香港人民孤單。

香港警方12日衝入香港中文大學校園抓捕示威者，與示威者爆發激烈衝突，整個校園仿若...
香港警方12日衝入香港中文大學校園抓捕示威者，與示威者爆發激烈衝突，整個校園仿若戰場。（法新社）
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香港民進黨警察

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