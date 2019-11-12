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愛國教育新綱 中共要「祖國統一」、「一國兩制」被寫入

2019-11-12 21:02聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

新華社報導，中共中央、大陸國務院印發「新時代愛國主義教育實施綱要」，內容指出，要「強化祖國統一和民族團結進步教育」，並要與分裂祖國的言行開展堅決鬥爭；該綱要並指，要加強「一國兩制」實踐教育，引導港澳台同胞與海外僑增強對大陸的認同，自覺維護統一和民族團結。

該實施綱要分6大項目，共34點，中共並要求大陸各地區、各部門結合實際認真貫徹落實。六大項目分別為，總體要求；基本內容；新時代愛國主義教育要面向全體人民、聚焦青少年；豐富新時代愛國主義教育的實踐載體；營造新時代愛國主義教育的濃厚氛圍；以及加強對新時代愛國主義教育的組織領導。

綱要指出，要加強祖國統一教育，深刻揭示維護國家主權和領土完整、實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，增進廣大同胞心靈契合、互信認同。

綱要並指出，當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。要緊密結合人們生產生活實際，推動習近平新時代中國特色社會主義思想進企業、進農村、進機關、進校園、進社區、進軍營、進網路，真正使中共黨的創新理論落地生根、開花結果。

該綱要並說，各級廣播電臺、電視臺每天定時在主頻率、主頻道播放國歌。而思想政治理論課是愛國主義教育的主陣地，要緊緊抓住青少年階段的「拔節孕穗期」，理直氣壯開好思想政治理論課。

中共在北京高規格紀念五四運動一百周年。新華社資料照
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