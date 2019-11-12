愛國教育新綱 中共要「祖國統一」、「一國兩制」被寫入

2019-11-12 21:02 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



新華社報導，中共中央、大陸國務院印發「新時代愛國主義教育實施綱要」，內容指出，要「強化祖國統一和民族團結進步教育」，並要與分裂祖國的言行開展堅決鬥爭；該綱要並指，要加強「一國兩制」實踐教育，引導港澳台同胞與海外僑增強對大陸的認同，自覺維護統一和民族團結。

該實施綱要分6大項目，共34點，中共並要求大陸各地區、各部門結合實際認真貫徹落實。六大項目分別為，總體要求；基本內容；新時代愛國主義教育要面向全體人民、聚焦青少年；豐富新時代愛國主義教育的實踐載體；營造新時代愛國主義教育的濃厚氛圍；以及加強對新時代愛國主義教育的組織領導。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

綱要指出，要加強祖國統一教育，深刻揭示維護國家主權和領土完整、實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，增進廣大同胞心靈契合、互信認同。

綱要並指出，當代中國，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義高度統一。要緊密結合人們生產生活實際，推動習近平新時代中國特色社會主義思想進企業、進農村、進機關、進校園、進社區、進軍營、進網路，真正使中共黨的創新理論落地生根、開花結果。