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大陸打貪官 前北京市政協副主席收賄八千多萬判十年

2019-11-12 20:27聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸又打貪老虎，今日上午大陸吉林省長春市人民法院公開宣判，前北京市政協黨組副書記、副主席李士祥受賄一案，對李士祥以受賄罪判處有期徒刑十年，並處罰金600萬元(人民幣，下同)，對李士祥受賄所得財物予以追繳，上繳國庫。李士祥當庭表示服從法院判決，不上訴。

據大陸官媒人民日報消息，經審理查明，2001年至2013年，李士祥利用擔任北京市朝陽區人民政府區長、中共北京市朝陽區委書記、中共北京市委常委、秘書長、北京市人民政府副市長等職務上的便利，為有關單位與個人在取得土地、推進拆遷、調整規劃、專案推廣、職務調整等事項上提供幫助。

報導也指出，李士祥利用職權、地位形成的便利條件，通過其他大陸工作人員職務上的行為，為相關單位獲取融資提供説明，直接或通過其近親屬非法收受上述單位及個人給予的財物，共計折合8819多萬元。

長春市中級人民法院認為，李士祥的上述行為依法構成受賄罪。李士祥受賄數額特別巨大，但由於其自動投案，如實供述犯罪事實，是自首；而檢舉、揭發他人重大犯罪行為，經查證屬實，有重大立功表現；認罪、悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有大陸法定、酌定從輕處罰情節，依法可從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

前北京市政協副主席李士祥當庭表示服從判決。圖/取自人民法院報
前北京市政協副主席李士祥當庭表示服從判決。圖/取自人民法院報
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