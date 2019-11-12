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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

美官員譴責港警 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26聯合報 大陸新聞中心／即時報導

美英連日對香港事態表達態度，美政府一不具名高官稱，美方譴責香港最新暴力事件中不合理使用致命武力的行為。中共外交部發言人耿爽今天回應提問的媒體稱：你可以問問美國和英國的官員，這種事件發生在美國、英國時，他們的員警是如何處置的?

耿爽今天在外交部例行記者會上表示，大家通過視頻看得很清楚，香港暴徒襲警在先，警方完全是在依法處置，孰是孰非，一目了然。無論在世界任何國家，搶奪員警的槍械，攻擊正在執法的員警的人身安全，都是不被允許的，都會受到警方的強力反制。

同樣是在昨天，在香港還發生了一起暴徒將一名公開表達反對意見的平民點燃的事件，這種令人髮指的行為引起了廣大香港市民的憂慮。如果美英等國真像他們所稱的那樣呼籲克制、反對暴力，他們為何不對這種攻擊普通平民的行為予以嚴厲譴責？

耿爽兌，發表上述言論的美國政府官員不具名，恐怕是自己都覺得不好意思具名發表這樣的言論吧？美英此次的貌似公允暴露出他們的是非不分和偽善面目，他們的口頭正義再次暴露出他們的雙重標準和別有用心。

中共外交部發言人耿爽。圖／取自陸外交部網站
中共外交部發言人耿爽。圖／取自陸外交部網站
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