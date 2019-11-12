澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元
2019-11-12 17:15
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
澳門特首崔世安宣布，明年將發放惠民紅包，包括向永久性居民發放每名10000澳元（約新台幣3萬8000元），非永久性居民6000澳元（約新台幣2萬3000元）。
澳門日報導，崔世安今天下午列席立法會全體會議，總結今年澳門特區財政年度政府施政工作，發布2020年財政年度預算安排時，宣布惠民紅包。
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澳門財政支拄以博彩業為主，2019年預估經濟增長達4.3%，國際貨幣基金組織IMF報告指出，澳門特區政府審慎的宏觀經濟政策及沒有任何債務負擔，賦予了特區較大的財政和對外支付緩衝能力，鞏固經濟的穩定性並減低全球經濟不明朗因素所帶來的衝擊。
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