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澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元

2019-11-12 17:15聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

澳門特首崔世安宣布，明年將發放惠民紅包，包括向永久性居民發放每名10000澳元（約新台幣3萬8000元），非永久性居民6000澳元（約新台幣2萬3000元）。

澳門日報導，崔世安今天下午列席立法會全體會議，總結今年澳門特區財政年度政府施政工作，發布2020年財政年度預算安排時，宣布惠民紅包。

同時，為符合資格的澳門居民開設公積金個人帳戶，新開戶注入10000澳門元啟動資金，並繼續向居民的公積金個人帳戶注入預算盈餘特別分配7000澳門元。

澳門財政支拄以博彩業為主，2019年預估經濟增長達4.3%，國際貨幣基金組織IMF報告指出，澳門特區政府審慎的宏觀經濟政策及沒有任何債務負擔，賦予了特區較大的財政和對外支付緩衝能力，鞏固經濟的穩定性並減低全球經濟不明朗因素所帶來的衝擊。

澳門財政支拄以博彩業為主，2019年預估經濟增長達4.3%。圖／取自澳門日報
澳門財政支拄以博彩業為主，2019年預估經濟增長達4.3%。圖／取自澳門日報
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澳門紅包

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