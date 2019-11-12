習近平會希臘總統 「中不搞國強必霸，也不認同零和遊戲」

2019-11-12 13:09 世界日報 北京12日電



「中國不搞國強必霸」習近平晤希臘總統，強調中希交流如「酒逢知己千杯少」 砸錢搶攻中東歐。 歐新社 分享 facebook

中國國家主席習近平10日啟程希臘展開「元首外交」，雙方元首11日會面時共同強調反對文明衝突論，並將在「一帶一路」、促進中國與中東歐國家關係上加強合作。

新華社報導，習近平在11日會見希臘總統帕夫洛普洛斯時，用四個「典範」形容與希臘的關係，包含樹立友好互信互利共贏典範、樹立開放務實促進中歐合作的典範、樹立文化交流文明互鑑的典範，與樹立協調配合維護多邊主義的典範。

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習近平在會面時強調，中國絕不會搞國強必霸，也不認同零和遊戲，中方的發展始終是世界和平力量的增長，而中希都支持文明交流互鑑，反對文明衝突謬論。盼出訪希臘能樹立開放務實促進中歐合作的典範，並願與希臘一道，推動中國與中東歐國家合作及中歐整體關係發展。

據報導，習近平強調，每次中希之間的交流，都能產生「酒逢知己千杯少」的共鳴。這是因為中希作為兩大文明古國，有著相通或相近的理念，也都經歷艱苦卓絕的奮鬥才實現國家現代化發展。當今世界正經歷百年未有之大變局，他希望兩國共同努力，讓中希兩個文明古國在新時代煥發出新的光芒。

習近平也表示，雙方要密切各層級交往，深化政治互信，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續給予對方堅定支持，且要共建「一帶一路」，將中歐陸海快線建成中歐貨物運輸和互聯互通的重要通道。

「中國不搞國強必霸」習近平晤希臘總統，強調中希交流如「酒逢知己千杯少」 砸錢搶攻中東歐。 新華社 分享 facebook

帕夫洛普洛斯則呼應，希臘堅決反對文明衝突論，並稱一個國家用文明衝突論來制定國家政策是十分荒謬、有害的。無論是中國的歷史文化傳統，還是當今中國日益開放、進步、發展的事實，中國都有力地回擊文明衝突論和國強必霸論。

報導說，帕夫洛普洛斯指出，希臘將繼續堅定支持中方維護自身核心利益，並熱切期待與中國加強經貿、文化等領域合作，積極與中方共建「一帶一路」。希臘願與中方一同推動歐中關係的發展、促進「中東歐—中國」合作。

習近平與帕夫洛普洛斯並於11日會談後，發表雙方聯合聲明，同時簽署涉及農業、技術創新、電訊、旅遊等16項「一帶一路」協議，進一步加強兩國在投資、農產品、交通及文化等領域的合作。其中包括中國增加對比雷埃夫斯港的基礎建設投資，希臘也承諾將對中國擴大出口奇異果等；另中希雙方也將落實「關於重點領域2020-2022年合作框架計畫」。媒體分析，在中美貿易戰的大變局下，中希關係正在升溫。