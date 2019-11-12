前Fed主席葛林斯潘：中國社會福利支出蠶食儲蓄空間
2019-11-12 10:49
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
前美國聯準會（Fed）主席葛林斯潘今日在北京指出，中國社保支出的增長，正蠶食儲蓄總額的空間，進而擠壓投資總額，牽動生產力增長的下降。
葛林斯潘表示，這種情況在美國、芬蘭等國都有前車之鑑，而中國顯然也無法倖免。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
葛林斯潘今（12）日出席由《財經》智庫、財經網在北京召開的財經年會2020：預測與戰略，他表示，與全球大部分國家相似，中國的社會福利支出不斷增長，從而擠壓著國內儲蓄的空間。
葛林斯潘表示，近幾年發現生產率的增速下降，原因是福利的支出擠佔了國內儲蓄總額的空間，進而擠出了國內投資總額，而國內投資總額是生產力增長的主要決定性的因素。
談到中國的情況時，葛林斯潘表示，統計指出中國的儲蓄和投資占GDP的比重要遠高於美國，這也是中國實際人均GDP和生活標準大幅上升的主要原因。
但是他也指出，中國的儲蓄和社保支出之間以及它占GDP的比例，與美國和歐洲一樣，中國的社會福利也正在擠佔著儲蓄的空間。
留言