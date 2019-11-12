並肩作戰 解放軍與美陸軍夏威夷舉行人道救災演習
2019-11-12 10:02
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
大陸國防部網今（12）日發布，根據中美兩軍達成的共識，中國人民解放軍東部戰區陸軍將與美軍太平洋陸軍，14日至24日在美國夏威夷舉行「人道主義救援減災」聯合演習。
據瞭解，中美自2014年啟動人道救援與救災聯合軍演，當年解放軍首次以實兵登上美國領土夏威夷，之後兩軍你來我往，每年個在美中輪流舉行聯合軍演。
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2017年是在美國俄勒岡州波特蘭市舉行，2018年在中國東部戰區陸軍某工兵旅舉辦，今年在夏威夷中美軍方將共派出200餘人參加演習。
大陸國防部強調，中美聯合軍演旨在分享兩軍人道主義救援減災經驗，提高兩軍共同開展救援減災的能力。
據瞭解，長達11天演習中，中美兩軍將進行研討交流，隨後進行指揮所推演和聯合實兵演練。
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