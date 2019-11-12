習近平晤希臘總統：中國不搞國強必霸

2019-11-12 00:04 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



大陸國家主席習近平11日抵達希臘，在雅典與希臘總統帕夫洛普洛斯會談，兩國元首強調，支持文明交流互鑑，反對文明衝突謬論，習近平不點名批評美國表示，人類應該秉持和追求高尚的情操，而不是奉行利己主義，一味追逐赤裸裸的利益。

他強調，中國絕不會搞國強必霸，也不認同你輸我贏的零和遊戲，因為中國人從來沒有這種文化基因，也沒有這種野心。

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帕夫洛普洛斯總統則表示，中國大陸有力地回擊了「文明衝突論」和「國強必霸論」，希臘將繼續堅定支持中方維護自身核心利益，熱切期待同中國加強經貿、文化等領域合作，積極同中國共建「一帶一路」。

星島日報引述希臘媒體報導，預期雙方將有一波項目簽署熱潮，涉及農業、技術創新、電訊、旅遊等16項合作協議，在中美貿易戰的大變局下，中希關係正在升溫。

這是大陸最高領導人時隔11年再次訪問希臘，希臘外長Nikos Dendias先前表示，在希臘遭逢金融危機時，別的國家紛紛走避，中國人卻來訪希臘並且投資。

法新社報導，希臘10多年來逐漸與中國建立密切貿易關係，主要港口比雷埃夫斯港的貨櫃碼頭經營權，售讓予中國遠洋運輸公司（COSCO）。

習近平此行將出席中國銀行於當地首間分行的開幕儀式，及視察比港，他在當地媒體刊文表示，期望比港能發展成地中海第一大港，促進「一帶一路」發展。