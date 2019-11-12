胡錫進：人民幣穩住 是共產黨堅強的領導

2019-11-12 00:01 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



環球時報總編輯胡錫進11日表示，以美國去年對大陸全面施壓的強度，人民幣暴跌至10元以上兌換1美元、15元以上兌換1美元，即使20元以上兌換1美元，歷史也不會驚訝，恰恰是人民幣穩住了，反而值得歷史「驚掉下巴」。

他指出，這的確是一個奇跡，其實去年不少中國人也慌了，人民幣匯率也出現了超過正常速度的下跌，但很快穩住了，經濟學家們可以給出各種答案，但在他看來，最根本的原因是中國有共產黨的堅強領導。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

胡錫進11日到上海宣傳個人新書，內容主要是社評收入集，書名來自於他今年早些時候發表的文章「黨領導的強大體制對中國意味著什麼？」，在今年5月「求是」、光明網等媒體發表，並獲廣泛轉載。

胡錫進指出，搞垮一個國家並不難，一個國家如果擁有全球壓倒性的軍事優勢，又控制著全球金融體系、互聯網體系，還是全球最大消費市場，很多時候，可以說它想搞誰就搞誰，想怎麼搞就怎麼搞，而且用不著擔心遭到致命性報復。

它可以打掉日本的經濟銳氣，擠壓俄羅斯戰略空間，對中小國家除了實施嚴厲經濟制裁，還可以採取軍事顛覆行動，導致它不喜歡的國家「非死即傷」，而且傷得都很重。

他認為，一個國家被「搞垮」的標誌之一，就是貨幣的崩潰，蘇聯解體時，盧布幾百倍、幾千倍地貶值。

2018年8月，因為美土關係惡化，土耳其里拉在幾天裡狂貶30%。伊朗里亞爾去年5月份之前4萬多兌換1美元，5月8日美國宣布重啟對伊朗制裁，引起里亞爾實際匯率的狂瀉，曾飆至十幾萬里亞爾才能兌換1美元。