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胡錫進：人民幣穩住 是共產黨堅強的領導

2019-11-12 00:01聯合報 特派記者林宸誼/上海即時報導

環球時報總編輯胡錫進11日表示，以美國去年對大陸全面施壓的強度，人民幣暴跌至10元以上兌換1美元、15元以上兌換1美元，即使20元以上兌換1美元，歷史也不會驚訝，恰恰是人民幣穩住了，反而值得歷史「驚掉下巴」。

他指出，這的確是一個奇跡，其實去年不少中國人也慌了，人民幣匯率也出現了超過正常速度的下跌，但很快穩住了，經濟學家們可以給出各種答案，但在他看來，最根本的原因是中國有共產黨的堅強領導。

胡錫進11日到上海宣傳個人新書，內容主要是社評收入集，書名來自於他今年早些時候發表的文章「黨領導的強大體制對中國意味著什麼？」，在今年5月「求是」、光明網等媒體發表，並獲廣泛轉載。

胡錫進指出，搞垮一個國家並不難，一個國家如果擁有全球壓倒性的軍事優勢，又控制著全球金融體系、互聯網體系，還是全球最大消費市場，很多時候，可以說它想搞誰就搞誰，想怎麼搞就怎麼搞，而且用不著擔心遭到致命性報復。

它可以打掉日本的經濟銳氣，擠壓俄羅斯戰略空間，對中小國家除了實施嚴厲經濟制裁，還可以採取軍事顛覆行動，導致它不喜歡的國家「非死即傷」，而且傷得都很重。

他認為，一個國家被「搞垮」的標誌之一，就是貨幣的崩潰，蘇聯解體時，盧布幾百倍、幾千倍地貶值。

2018年8月，因為美土關係惡化，土耳其里拉在幾天裡狂貶30%。伊朗里亞爾去年5月份之前4萬多兌換1美元，5月8日美國宣布重啟對伊朗制裁，引起里亞爾實際匯率的狂瀉，曾飆至十幾萬里亞爾才能兌換1美元。

2018年美國和大陸發生史上最大規模貿易摩擦，這樣的陣勢，一般的國家估計早嚇暈過去了，即使表面鎮定，匯率也會讓焦慮盡顯無遺。

環球時報總編輯胡錫進。特派記者林宸誼/攝影
環球時報總編輯胡錫進。特派記者林宸誼/攝影
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