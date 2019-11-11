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陸外交部：促龐培歐停反華言論 做與國務卿身份相符事

2019-11-11 18:04聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共外交部發言人耿爽敦促美國國務卿龐培歐摒棄意識形態偏見和陳舊過時的冷戰思維，回歸理性，摒棄為個人政治圖謀，置中美兩國人民利益於不顧的做法，停止喋喋不休的反華言論，做些與其國務卿身份相符的事。

龐培歐稍早前在德國柏林出席活動時，警告各國要注意俄羅斯及中國帶來的威脅，認為中國壓迫人民的手法，與當年的東德可怕地相似。

耿爽說，龐培歐出於個人政治目的，不管去到哪，都無端惡毒攻擊中國共產黨和中國政府，誣蔑抹黑中國內外政策，渲染所謂中國威脅，要看看他演戲要演到甚麽時候，又說「龐培歐們」滿腦子冷戰思維，妄圖否定中國社會主義制度、挑撥中國共產黨和中國人民關係，以服務於自己的政治圖謀，註定是要失敗。

耿爽指出，美國個別人士將一切技術問題和商業合作政治化，並泛化為國家安全問題，企圖在中外企業間，人為製造意識形態「幕牆」，美方一再造謠誹謗中國企業，蓄意干擾破壞中國企業發展及對外合作，不僅中方堅決反對，美國和其他國家企業也不會答應。

中共外交部發言人耿爽表示，希望美國國務卿龐培歐停止喋喋不休的反華言論，做些與其國...
中共外交部發言人耿爽表示，希望美國國務卿龐培歐停止喋喋不休的反華言論，做些與其國務卿身份相符的事。（中共外交部網站）
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龐培歐共產黨冷戰

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