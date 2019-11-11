王思聰遭限制消費變「老賴」 拉他下水的竟是「前雇員」

2019-11-11 17:32 世界日報 中國新聞組／北京11日電



萬達集團董事長獨子王思聰日前被法院發布限制消費令，而讓王思聰變成「老賴」觀察名單的人，竟是他的「前雇員」、上海熊貓互娛的遊戲主播曹悅。

根據中國執行信息公開網的公文，申請人名為「曹悅」，曹悅是《英雄聯盟》實況主，且原隸屬於鬥魚直播。綜合媒體報導，2015年12月，王思聰旗下的「上海熊貓互娛」，把曹悅從直播平台「鬥魚」挖角。簽訂的協議中明訂，若因曹悅與前公司解除協議產生違約責任，由熊貓互娛承擔賠償責任；協議還載明，如果曹悅承擔相關費用，由熊貓互娛向曹悅支付其已付款項。

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2016年5月16日，曹悅被「鬥魚」告上法院，熊貓互娛為曹悅聘請律師；法院最後判決曹悅賠償「鬥魚」損失360萬元及相應的訴訟費用。曹悅指稱，終審判決出爐後，曾多次與熊貓互娛溝通，要求熊貓互娛根據協議約定向「鬥魚」履行判決書確定的付款義務，但熊貓互娛拒不履行。

曹悅表示，不得已「自己按照法院判決書履行了相應的支付義務」，為維護其權益，隨後把熊貓互娛告上法院，要求熊貓互娛支付363.18萬元，外加延期付款的利息損失。法院判決熊貓互娛應支付原告曹悅人民幣369.99萬元及其利息損失，但熊貓互娛並未向曹悅支付款項，曹悅因而申請強制執行，讓王思聰被法院下了限制高消費令。

此事也引起網友熱議，有網友直說「讓我失業，你也別想好過」。

熊貓直播約於8個月前宣布破產時震驚了不少產業內的人士，不過其破產早有前兆，在2017年5月獲得B輪融資的10億人民幣後，就再也沒有任何外部資金挹注。