謠傳限制港人每日提款 金管局強調絕無此事
2019-11-11 15:33
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
網傳基於局勢不穩，香港政府或會停工將限制提款上限，每個戶口每日上限6000港元。就限制市民每日提款一事，香港金融管理局再次強調絕無此事。
據星島網，金管局重申，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另外，由於香港民眾今日發起三罷，示威者堵路，防暴警出動驅散，並在多區發放多枚催淚彈。受示威活動影響，多間銀行分行暫停服務。另外，崇光百貨(SOGO)宣布，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光銅鑼灣及尖沙咀店於今日暫停營業。
中信銀行國際表示，早前因應情况暫停服務的九龍城及太古城分行已恢復運作，而KCC銀行中心、大埔、元朗、紅磡及開源道分行仍暫停服務。
工銀亞洲表示，為保障員工和客戶安全，旗下西灣河、紅磡、觀塘、葵芳、葵涌、元朗分行，以及教育路個人理財中心提早暫停服務。
招商永隆銀行表示，該行西灣河、沙田廣場、上水及紅磡分行附近因發生緊急事故暫停服務，直至另行通知。
另外，集友銀行表示，該行中區、尚德邨及紅磡分行受外界因素影響，今天提早暫停服務。
留言