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謠傳限制港人每日提款 金管局強調絕無此事

2019-11-11 15:33聯合報 記者賴錦宏／即時報導

網傳基於局勢不穩，香港政府或會停工將限制提款上限，每個戶口每日上限6000港元。就限制市民每日提款一事，香港金融管理局再次強調絕無此事。

據星島網，金管局重申，香港銀行體系十分穩健，銀行有充足流動資金應付市民需要。

另外，由於香港民眾今日發起三罷，示威者堵路，防暴警出動驅散，並在多區發放多枚催淚彈。受示威活動影響，多間銀行分行暫停服務。另外，崇光百貨(SOGO)宣布，基於顧客及職員的安全為首要考慮，崇光銅鑼灣及尖沙咀店於今日暫停營業。

中信銀行國際表示，早前因應情况暫停服務的九龍城及太古城分行已恢復運作，而KCC銀行中心、大埔、元朗、紅磡及開源道分行仍暫停服務。

工銀亞洲表示，為保障員工和客戶安全，旗下西灣河、紅磡、觀塘、葵芳、葵涌、元朗分行，以及教育路個人理財中心提早暫停服務。

招商永隆銀行表示，該行西灣河、沙田廣場、上水及紅磡分行附近因發生緊急事故暫停服務，直至另行通知。

另外，集友銀行表示，該行中區、尚德邨及紅磡分行受外界因素影響，今天提早暫停服務。

香港金融管理局再次強調絕無限制民眾提款上限。（星島網）
香港金融管理局再次強調絕無限制民眾提款上限。（星島網）
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