一名香港男子馬鞍山被人襲擊 身體著火
2019-11-11 15:31
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
據香港電台，網路上影片流傳，一名中年男子在馬鞍山與他人口角後，被人淋潑液體和點火焚燒。警方表示，下午大約1時接報，指一名男子在馬鞍山被人襲擊，身體著火。
如影片所見，這名中年男子在香港馬鞍山圖書館連接一個屋苑的行人天橋，與多名香港市民口角，他面部流血，有人幫他抹去血跡。這名男子指在場人士全部都不是中國籍人士，在場人士叫他離開返回大灣區。
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雙方口角期間，有人突然向男子身上淋潑透明液體和點火，男子上半身全身隨即著火掙扎，點火的人馬上逃跑，有市民追趕點火的人。另一張網上照片見到，一名男子皮膚受傷，站在扶手電梯旁邊。
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