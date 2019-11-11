親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57世界日報 北京11日電

中希關係升溫，希臘黃金簽證大部分由中國投資者包攬。 中國新聞社
中希關係升溫，希臘黃金簽證大部分由中國投資者包攬。 中國新聞社
分享

中國國家主席習近平10日啟程對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席金磚國家領導人第11次會晤，官媒解讀這是中國加強與歐洲、新興市場和發展中國家戰略等合作的重大外交行動。中國與希臘關係日趨密切，例如希臘為救房地產業而推出的「黃金簽證」，2013年迄今發出約5300個簽證許可中，有3400多個由中國買家獲得，引進中國資本4.69億歐元（約36億人民幣）。

習近平此行應希臘總統帕夫洛普洛斯的邀請訪問希臘。新華社報導，習近平在希臘每日報發表題為《讓古老文明的智慧照鑑未來》的署名文章表示，未來除全面提升中希關係戰略水平，中方願進口更多希臘優質農產品，也希望希臘市場對中國企業和產品繼續敞開大門。中國駐希臘大使章啟月日前接受央視訪問時指出，習近平此行將把中希全面戰略夥伴關係帶入新時代。

美國之音報導，經濟長期陷於困境的希臘想方設法吸引外國投資。希臘是較早與中國簽署「一帶一路」政府間合作文件的歐盟國家，希臘總理兩次到中國出席一帶一路國際高峰論壇。此外，中國遠洋海運集團（COSCO）2016年收購希臘比雷埃夫斯港 67% 的股份，在中國「一帶一路」戰略部署下，這個希臘最大港口成為中國對歐洲出口的一個重要物流中樞。

另一方面，希臘政府向非歐盟國家人民提供以投資換取居留的「黃金簽證」，只要花25萬歐元（約192萬人民幣）在希臘買房，就能獲得5年有效期的可續簽證。其中，希臘中央銀行估計，2018年上半年就有高達4.43億歐元（約34億人民幣）的中國投資。希臘政府更於上月立法，助中國申請者避開中國政府的資產管制措施。

綜合報導指出，習近平此行將與帕夫洛普洛斯、總理米佐塔基斯會談。中國前駐希臘大使羅林泉表示，雙方將發表關於進一步加強全面戰略夥伴關係的聯合聲明，簽署投資、教育等政府間合作文件以及港口、金融、能源等領域商業協議。

希臘習近平簽證

相關新聞

進歐橋頭堡 習訪希臘 進口農產並簽金融能源商業協議

2019-11-11 12:27

習近平抵達雅典望與希臘推動全面戰略夥伴關係

2019-11-11 11:44

美國務院官員：促兩岸建設性對話

2019-11-11 00:26

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

中國2020年人口普查對象 包含境內台灣居民

2019-11-09 21:36

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

2019-11-09 18:44

港澳辦主任稱：未完成「23條」立法 是港獨加劇主因

2019-11-09 14:05

陸前財長稱 中美貿易戰已現和解跡象

2019-11-09 12:38

秋後算帳？阻送中條例立法 港民主派7議員被捕

2019-11-09 10:17

港人今晚悼念周梓樂 安全考量港鐵周末22時收班

2019-11-09 09:36

宣講四中 京官將赴港 23條立法成焦點

2019-11-09 00:29

中國2020年將人口普查 可望突破14億人

2019-11-08 18:53

日本前市議員在廣州走私毒品 被判無期徒刑

2019-11-08 17:16

中共18大以來遭查處 「億元級貪官」已達39人

2019-11-08 16:31
看更多

熱門文章

香港警員疑開真槍擊中兩人倒臥 民眾怒指「殺人犯」

2019-11-11 08:48

「沒有未來，何必上學」 星國總理稱示威者言論反映港青悲觀

2019-11-10 20:59

反送中／美心皇宮大酒樓遭破壞 顧客驚慌奔逃

2019-11-10 16:44

父姓劉母姓李 男大生卻取名「春秋戰國」登熱搜榜

2019-11-11 11:30

天貓雙11全球狂歡節正式啟動 開賣1分鐘成交額破百億

2019-11-11 00:37

女記者中彈傷 Now新聞台：港警無預警下開槍

2019-11-10 19:33

香港今「三罷」行動 警察開三槍兩人中彈

2019-11-11 09:42

中小銀行接連發生擠兌 中銀保監會：只是小部分

2019-11-10 19:45

反送中／港示威「八區開花」 警裝甲車戒備

2019-11-10 15:07

反送中／港警衝入私人住宅社區 至少逮捕七名少年

2019-11-10 18:18

香港科大畢典接噩耗 內地生憂人身安全紛返鄉

2019-11-10 18:02

北京提對港10項權力 學者關注向特首發出指令權

2019-11-10 16:22

港警射多枚催淚彈橡膠子彈 進廣明苑帶走最少2人

2019-11-10 22:26

西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22

反送中／荃灣警方放催淚彈 女記者手臂中彈瘀傷

2019-11-10 16:13

反送中／防暴警進入荃新天地 噴胡椒劑驅離

2019-11-10 17:03

北京再對港府提基本法23條 如何立法仍未知

2019-11-10 20:47

雙11開跑 阿里巴巴拚成交破兆

2019-11-11 00:26

雙11消費後繼無力？天貓半日總成交額不及去年

2019-11-11 13:01

浙大學生傳奇變「美女博導」 一路跳級27歲就當上獨立研究員

2019-11-10 20:44

大三罷／港大中大等院校今日停課 理大取消上午課堂

2019-11-11 11:46

港警民衝突 催淚彈波及記者

2019-11-11 00:26

「下沉市場」商機強 天貓國際總座：未來重要成長引擎

2019-11-11 00:03

外國專家稱調查能力不足 監警會：未討論就公開感失望

2019-11-10 22:20

反送中／港鐵：沙田馬鞍山站關閉 多條巴士路線改道

2019-11-10 18:19

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50

美國務院官員：促兩岸建設性對話

2019-11-11 00:26

多區遍地開花抗爭 港警乘車射催淚彈擊傷記者

2019-11-10 18:40

大陸首條量產規模 IBC電池產線投產

2019-11-11 02:02

魔鬼身材+技術專業 性感女創客研發高科技產品暴紅

2019-11-10 18:15

2200萬年含蝦琥珀 存放中關村展覽

2019-11-11 11:47

大陸衝刺 10年要成全球最大郵輪市場

2019-11-11 02:04

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

香港發起三罷與堵路 上午交通大癱瘓

2019-11-11 08:48

進博會商機 六天衝2兆元

2019-11-10 23:32

兩岸微電影賽 台灣學生大放異彩

2019-11-11 02:03

張建宗：中共對港府堅定支持 注入強大動力

2019-11-10 15:36

天貓雙11再創紀錄 開賣96秒銷售額破430億元

2019-11-11 01:55

反送中／民間記者會：周梓樂案警方查警方是笑話 籲獨立調查

2019-11-10 15:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top