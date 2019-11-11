希臘「黃金簽證」救房市 逾半被中國人買走

2019-11-11 12:57 世界日報 北京11日電



中希關係升溫，希臘黃金簽證大部分由中國投資者包攬。 中國新聞社 分享 facebook

中國國家主席習近平10日啟程對希臘進行國事訪問，並赴巴西出席金磚國家領導人第11次會晤，官媒解讀這是中國加強與歐洲、新興市場和發展中國家戰略等合作的重大外交行動。中國與希臘關係日趨密切，例如希臘為救房地產業而推出的「黃金簽證」，2013年迄今發出約5300個簽證許可中，有3400多個由中國買家獲得，引進中國資本4.69億歐元（約36億人民幣）。

習近平此行應希臘總統帕夫洛普洛斯的邀請訪問希臘。新華社報導，習近平在希臘每日報發表題為《讓古老文明的智慧照鑑未來》的署名文章表示，未來除全面提升中希關係戰略水平，中方願進口更多希臘優質農產品，也希望希臘市場對中國企業和產品繼續敞開大門。中國駐希臘大使章啟月日前接受央視訪問時指出，習近平此行將把中希全面戰略夥伴關係帶入新時代。

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美國之音報導，經濟長期陷於困境的希臘想方設法吸引外國投資。希臘是較早與中國簽署「一帶一路」政府間合作文件的歐盟國家，希臘總理兩次到中國出席一帶一路國際高峰論壇。此外，中國遠洋海運集團（COSCO）2016年收購希臘比雷埃夫斯港 67% 的股份，在中國「一帶一路」戰略部署下，這個希臘最大港口成為中國對歐洲出口的一個重要物流中樞。

另一方面，希臘政府向非歐盟國家人民提供以投資換取居留的「黃金簽證」，只要花25萬歐元（約192萬人民幣）在希臘買房，就能獲得5年有效期的可續簽證。其中，希臘中央銀行估計，2018年上半年就有高達4.43億歐元（約34億人民幣）的中國投資。希臘政府更於上月立法，助中國申請者避開中國政府的資產管制措施。

綜合報導指出，習近平此行將與帕夫洛普洛斯、總理米佐塔基斯會談。中國前駐希臘大使羅林泉表示，雙方將發表關於進一步加強全面戰略夥伴關係的聯合聲明，簽署投資、教育等政府間合作文件以及港口、金融、能源等領域商業協議。