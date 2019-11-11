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進歐橋頭堡 習訪希臘 進口農產並簽金融能源商業協議

2019-11-11 12:27聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共國家主席習近平昨日啟程前往希臘國是訪問，將分別與希臘總統、總理會談，雙方將發表聯合聲明，簽署投資、教育等合作文件，以及港口、金融、能源等領域商業協議。將打造比雷埃夫斯港打造為地中海第一大港，紮實提升各領域務實合作水平，以比雷埃夫斯港口項目為龍頭，不斷拓寬合作領域、擴大投資規模。中方願進口更多希臘優質農產品，豐富中國消費者的選擇，也希望希臘市場對中國企業和產品繼續敞開大門，做互利共贏伙伴。

新華社報導，習近平昨乘專機離開北京，應希臘總統帕夫洛普洛斯、巴西總統博索納羅邀請，訪問希臘，並赴巴西出席在13日至14日在巴西利亞舉行的金磚國家領導人第十一次會晤。這是習近平年內第七次出訪，也是面向歐洲、面向新興市場和發展中國家一次重大外交行動。

訪問期間，習近平將分別與希臘總統帕夫洛普洛斯、總理米佐塔基斯會談。中國前駐希臘大使羅林泉透露，雙方將發表關於進一步加強全面戰略伙伴關係的聯合聲明，規劃雙邊關係發展藍圖，簽署投資、教育等政府間合作文件以及港口、金融、能源等領域商業協議。

出訪之際，習近平在希臘每日報發表題為「讓古老文明的智慧照鑑未來」的署名文章說，1972年中希建交，特別是2006年兩國建立全面戰略伙伴關係以來，雙方堅持互尊互信，從戰略高度和長遠角度堅定發展雙邊關係；堅持合作共贏，推動貿易投資、基礎設施建設等合作取得豐碩成果。

出訪前習在希媒體發表文章，稱雙方堅持合作共贏，推動貿易投資、基礎設施建設等合作取得豐碩成果，將比雷埃夫斯港打造為地中海第一大港。這也是中國國家主席時隔11年再次訪希，兩國均表示對中希關係發展具有承前啟後、繼往開來的歷史意義。

在習近平訪問希臘之際，比雷埃夫斯港作為中希兩國共建「一帶一路 」的重要指標，打造...
在習近平訪問希臘之際，比雷埃夫斯港作為中希兩國共建「一帶一路 」的重要指標，打造成地中海第一大港，也是中共貨物進入歐洲的橋頭堡。（新華社）
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