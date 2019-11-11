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西灣河被警槍傷青年右腎撕裂 或須切除目前命危

2019-11-11 12:22聯合報 記者賴錦宏／即時報導

今（十一日）早西灣河站外，發生香港警員開槍事件，2名青年受傷送院，消息指一人腹部中槍需進行手術，現時情況危殆。消息指，他嚴重傷及肝及腎臟，右腎完全撕裂及嚴重出血。

據星島網，事發在今早約7時多，多名黑衣人在西灣河站外聚集，以雜物堵路，有交通警到場到場制服示威者，糾纏期間警員向其中一名青年開槍，之後再傳出兩下槍聲。兩名中槍的青年隨即倒地，一名女子上前理論時，被警方噴胡椒噴霧。其中一名中槍黑衣人一度想站起來，嘗試逃跑但不成功，之後被送上救護車送院。

消息指出，其中一名21歲姓周青年右腹中槍，子彈卡在背脊，嚴重傷及肝及腎臟，右腎完全撕裂及嚴重出血，右肝葉撕裂及肝的門靜脈被壓破，嚴重出血。他接受手術後，現時情況危殆，腎臟有可能要切除。

香港交警對著一名黑衣近距離向青年開槍。青年情況危殆，腎臟有可能要切除。（星島網）
香港交警對著一名黑衣近距離向青年開槍。青年情況危殆，腎臟有可能要切除。（星島網）
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