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12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

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滬指半日挫1.2% 深成指挫1.6%

2019-11-11 12:20聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國大陸股市半日收挫。上證指數低開0.48%後，早段跌幅擴大，半日收挫1.22%。

香港信報財經網，上證指數半日收報2928點，挫36點或1.22%，早段最多挫38點或1.3%，低見2925點，成交人民幣959.18億元。

深成指收報9740點，挫154點或1.56%，最低見9733點，挫161點或1.63%，成交人民幣1532.74億元。

滬深300指數收報3922點，挫50點或1.28%；創業板指數收報1687點，挫23點或1.39%。

各板塊全線下跌，鋼鐵股挫逾2%；煤炭、水泥、房地產、有色金屬、化工、電力股挫逾1%；金融、石油股偏軟。

上證指數低開0.48%後，早段跌幅擴大，半日收挫1.22%。(路透社資料照片)
上證指數低開0.48%後，早段跌幅擴大，半日收挫1.22%。(路透社資料照片)
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