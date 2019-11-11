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習近平抵達雅典望與希臘推動全面戰略夥伴關係

2019-11-11 11:44聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中共國家主席習近平十日抵達雅典，展開對希臘的國事訪問。

當地時間11月10日晚，中共國家主席習近平乘專機抵達雅典國際機場，開始對希臘進行國事訪問。丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。習近平和夫人彭麗媛步出專機艙門，希臘外長登迪亞斯等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。禮兵分列紅地毯兩側，行注目禮。中共駐希臘大使章啟月也到機場迎接。

習近平代表中國政府和中國人民向希臘政府和希臘人民致以誠摯問候和良好祝願。習近平說，期待與希臘領導人，就新形勢下中希關係發展，深入交換意見，共同規劃兩國合作未來發展藍圖，共同推動全面戰略夥伴關係開啟新篇章。以比雷埃夫斯港項目為標誌的中希共建「一帶一路」合作成果豐碩，在重大國際和地區問題上保持密切溝通和協調，為世界和平穩定和發展繁榮作出了貢獻。

習近平結束在希臘的國事訪問後，將會到巴西出席金磚國家領導人會晤。

習近平和夫人彭麗媛步出專機艙門，希臘外長登迪亞斯等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。...
習近平和夫人彭麗媛步出專機艙門，希臘外長登迪亞斯等政府高級官員在舷梯旁熱情迎接。(新華社)
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