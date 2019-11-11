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香港示威衝突擴大 港股創最大開市跌幅已跌逾2.3%

2019-11-11 10:48聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

香港「反警暴」示威持續，今日上午港警開槍傷人後，香港股市開盤應聲開出近1個月以來最大開市跌幅，隨後一路下挫，截至上午10點40分恒指跌超2.3%。

香港街頭運動衝突擴大，港股也被拖下水，恒指低開289點重挫1.05%報27361點，創下近1個月以來最大開市跌幅，開盤後一路下滑，恒指成分股全線下挫，尤其香港本地地產股領跌。

盤中港股恒指跌幅已擴大至2%，藍籌地產股、航空股、蘋果概念股大跌。其中，港股上市聯想集團下跌4.64%，創下兩個月來盤中最大跌幅。雪上加霜的是，中金宣佈進一步下調公司評級至中性，並下調2020和2021財年的收入預測。

香港示威衝突擴大 ，港股創最大開市跌幅已跌逾2.3%。取自新浪股市
香港示威衝突擴大 ，港股創最大開市跌幅已跌逾2.3%。取自新浪股市
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