親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元

逾千人遮打花園舉行祈禱會 悼念科大生周梓樂

2019-11-10 19:50聯合報 記者賴錦宏／即時報導

22歲科大學生周梓樂早前在將軍澳尚德停車場墜樓，留院5日後，至8日早上死亡，大批香港市民連日舉行悼念活動。今日晚上香港民眾自發在中環遮打花園舉行祈禱會。

據星島網，晚上約7時，一批香港民眾到中環遮打花園參與祈禱會，他們誦經和唱聖詩。參與人士默哀3分鐘，現場氣氛沈重悲慟。

多個基督教及天主教團體今晚在中環遮打花園舉辦祈禱會，約1000人出席，大多身穿黑衣，部分人戴上口罩，他們進行默哀，及後唱歌悼念周梓樂。

多個基督教及天主教團體今晚在中環遮打花園舉辦祈禱會，約1000人出席，悼念香港科...
多個基督教及天主教團體今晚在中環遮打花園舉辦祈禱會，約1000人出席，悼念香港科大學生周梓樂。（星島網）
分享

香港大學生

相關新聞

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

中國2020年人口普查對象 包含境內台灣居民

2019-11-09 21:36

觀眾衣服有青天白日滿地紅 中國騰訊停播NBA

2019-11-09 18:44

港澳辦主任稱：未完成「23條」立法 是港獨加劇主因

2019-11-09 14:05

陸前財長稱 中美貿易戰已現和解跡象

2019-11-09 12:38

秋後算帳？阻送中條例立法 港民主派7議員被捕

2019-11-09 10:17

港人今晚悼念周梓樂 安全考量港鐵周末22時收班

2019-11-09 09:36

宣講四中 京官將赴港 23條立法成焦點

2019-11-09 00:29

熱門文章

網傳少女遭港警輪流性侵成孕墮胎 警證實接獲律師報案

2019-11-09 22:16

不是真肉 還比豬肉貴7倍！為何一上市就被秒殺？

2019-11-10 08:00

台灣選舉將入倒數階段 陸60多名涉台專家開研討會

2019-11-10 01:57

港警性暴力頻傳 全球婦團痛批

2019-11-10 09:36

南海主權爭議網友怒抵制 成龍越南行喊卡

2019-11-10 11:04

反送中／美心皇宮大酒樓遭破壞 顧客驚慌奔逃

2019-11-10 16:44

反送中／港示威「八區開花」 警裝甲車戒備

2019-11-10 15:07

中國2020年人口普查對象 包含境內台灣居民

2019-11-09 21:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top