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第二屆進博會累計意向成交增23%

2019-11-10 19:46聯合報 記者賴錦宏／即時報導

第二屆中國國際進口博覽會今日（10日）閉幕，中國國際進口博覽局副局長孫成海表示，此次進博會交易採購成果豐碩，按一年計，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。

香港信報財經網，第二屆進博會期間，共有181個國家、地區和國際組織參會，3,800多家企業參加企業展，超過50萬名境內外專業採購商到會洽談採購。全球或中國大陸首發新產品、新技術或服務391件，高於首屆。

此外，第二屆進博會專業觀眾註冊超過50萬人，其中包括7,000多位境外採購商，超過首屆。

但法新社日前報導，首屆進博會許多國家簽的意向，後來大多不了了之，做秀成分濃厚。

第二屆進博會交易採購成果豐碩，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。（...
第二屆進博會交易採購成果豐碩，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。（澎湃新聞）
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