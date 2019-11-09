陸前財長稱 中美貿易戰已現和解跡象

2019-11-09 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



針對中美貿易戰發展，大陸財政部前部長樓繼偉表示，「從下一步發展看，估計貿易戰會在一定階段和解，而且我們已經看到了和解的跡象。」但美國全面遏制中國，力圖將中國壓制在全球價值鏈中低端的企圖不會改變。

據大陸《財新網》報導，目前擔任中共13屆全國政協常委、外事委員會主任的樓繼偉，9日在「第十屆財新峰會」演講時表示，2018年3月開始的中美經貿爭端到現在已一年半時間，儘管美國對多個國家不斷加徵關稅，但美國貿易赤字卻不降反增，反而加重了美國民眾的生活成本。

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他重申，美國貿易逆差是由過高的聯邦債務率和過低的居民儲蓄率所造成。「越來越多的美國經濟界、學者都認為貿易戰沒有起到預期的作用，但打壓遏制中國的言論倒是占了上風，核心是老二不能挑戰老大的霸權。」

樓繼偉認為，美國要將遏制中國的手段逐步轉為經濟全面脫鉤和政治軍事、地緣政治全面遏制，但很難做得到。因為這在美國經濟界和各國盟友間很難取得一致認同，且打亂產業鏈、供應鏈對誰也沒有好處，加上中國市場難以替代。

樓繼偉說，「中國不是蘇聯和日本。」當年蘇聯是封閉的計劃經濟體制，經濟上與西方整體脫鉤，但中國大幅對外開放。截至去年底，中國外資企業約有60萬個，活躍的約40萬個，分布在從製造業到服務業幾乎所有的統計門類，這與蘇聯完全不同。

此外，中國與1970、80年代的日本也不同。今天的中國比當年的日本更開放，國內市場也更廣闊。儘管隨著大量加工貿易外移，中國貿易依存度已由2004年的80%，降至近年的30%左右，但仍高於日本1978年約16%的貿易依存度。

這反映日本的產業鏈和供應鏈基本都在國內布局，但由於國內市場小，必須以全球市場為主，特別對美國市場的依賴大。因此當年美國打壓對日本經濟影響大，但對其它國家外溢影響小。

樓繼偉表示，美國對中國的態度從總體合作共贏、保持防範，到如今轉為全面遏制，主要就是因為中國作為非西方大國崛起太快。而美國態度變化速度快，是由於民粹主義長期積累、集中爆發，現在理性的言論幾乎很難發聲，美國已經接近麥卡錫時代。

他預期，中美「遏制」與「反遏制」的關係將不可避免，而且將會長期化，但不會出現美蘇對抗局面，全面對中國經濟封鎖也做不到。