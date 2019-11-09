秋後算帳？阻送中條例立法 港民主派7議員被捕

2019-11-09 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



香港至少7名泛民主派立法會議員，包括朱凱迪、林卓廷、范國威、郭家麒、陳志全、區諾軒、梁耀忠，8日晚遭警方拘捕或接獲預約拘捕通知。香港媒體報導，這七人被指涉嫌於5月11日在立法會議員石禮謙主持的「逃犯條例」法案委員會上，違反「立法會權力及特權條例」相關規定。

明報報導，建制和泛民主派立法會議員就「逃犯條例」修訂於5月11日在會議室爆發衝突，法案委員會鬧雙胞，由經民聯石禮謙「主持」的會議未能選出法案委員會主席。

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文匯報則指出，當天該委員會舉行第三次會議期間，范國威、朱凱迪等人阻止石禮謙主持會議，伸手搶麥克風，場面一度陷入混亂，最後導致會議無法繼續。

當日獲民主派承認的委員會主席民主黨涂謹申表示，泛民主派議員阻止港府修訂逃犯條例，加上百萬市民遊行後，最終迫使港府暫緩、撤回修例，但現在港府秋後算帳拘捕阻惡法議員，就是與大多數香港市民為敵。

涂謹申說，「政府癲了，證明特首林鄭月娥說會反省錯誤全是謊言」。

民主黨議員林卓廷向明報確認已收到警方通知，會被預約拘捕。警方指林卓廷5月11日的行為涉嫌違反「立法會權力及特權條例」第19（a）條。

該條例是指，凡任何人「襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員宣布贊成或反對立法會或任何委員會的待決動議或事項」，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

林卓廷表示，「警方現時拘捕多名反對送中惡法的議員是要谷爆民憤」，將讓社會衝突升溫，是為取消區議會選舉製造藉口。