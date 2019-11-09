港人今晚悼念周梓樂 安全考量港鐵周末22時收班

2019-11-09 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



據香港商業電台報導，有港人今晚（9日晚）將在添馬公園舉辦祈禱及追思會，悼念在抗爭活動中墜樓傷重，不幸於8日離世的香港科技大學22歲學生周梓樂，以及其他在反送中抗爭中的傷者，這項活動已獲警方批出不反對通知書。

香港鐵路公司（港鐵）表示，考量周末晚間的風險較高，經與相關政府部門進行風險評估後，除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士的服務，周末兩天都將於晚間10時結束營運。另，應機場管理局及港府要求，9日晚間10時起， 機場快線往來香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站、博覽館站。

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香港防暴員警本周一（4日）清晨在新界將軍澳尚德邨驅散示威者時，向一座停車場發射催淚彈。周梓樂隨後被發現從停車場三樓墜落至二樓，頭部及骨盆受傷。雖經搶救仍不幸於8日上午離世。

導致周梓樂墜樓的真正原因目前尚不清楚，但周梓樂傷重不治消息傳出後，周五晚間即有許多香港民眾上街悼念，並要求港府徹查事件真相。不過，多地悼念活動之後就演變為衝突。

據星島日報報導，8日晚上10時許，一批身著保護裝備的油尖警區反黑組探員，在油麻地彌敦道近碧街進行驅散行動時，被大批示威者包圍並丟擲石塊，在警告無效下，一名員警對空鳴槍，無人受傷。