親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

宣講四中 京官將赴港 23條立法成焦點

2019-11-09 00:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京官員將於月中赴港宣講第十九屆四中決定。圖為中共中央政治局七常委在四中全會合影...
北京官員將於月中赴港宣講第十九屆四中決定。圖為中共中央政治局七常委在四中全會合影。 （新華社）
分享

港媒報導，北京官員將於月中赴港宣講十九屆四中決定。由於四中提及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，外界關注，京官宣講時會否就廿三條立法等給出具體回應。

星島日報「大棋盤」專欄指出，中共十九屆四中全會提出的決定，罕見地以部分專章論述「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」，透過八百字的篇幅講述未來的港澳工作。

「決定」提出要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，更令香港政界揣測，中央是否要為香港進行廿三條立法，或是將中國「國安法」援引至香港，也引來外界關注。

近年中共中央政府有重大決策，都會派人赴港宣講，例如年初大灣區規劃綱要發表後，發改委副主任林念修就曾赴港講解。

這一次也不例外，星島日報「大棋盤」指出，為了加深香港各界對四中全會決定的理解，中央官員會在月中前往香港舉辦多場宣講會。

這次有關四中全會的宣講大約會有三、四場，其中一場會在政府總部，對象是政府高層官員；另外場次將訴諸香港各界人士。至於赴港講解的中央官員仍未拍板，但最有機會的人選是中國國務院港澳辦主任張曉明。

中聯辦日前就召開領導班子會議，傳達學習貫徹四中全會精神。中聯辦官方網頁提到六月以來的條例風波，「這警示我們必須深入思考如何通過完善制度體系更好推動香港『一國兩制』事業爬坡過坎、行穩致遠」。

會議又表示，要支持特區政府不斷完善與香港長治久安和長遠發展相適應的治理體系、提高治理能力。同時堅持以愛國者為主體的「港人治港」，維護憲制秩序，依法行使憲法和「基本法」賦予中央的各項權力，堅決維護國家主權和香港長期繁榮穩定等。

反送中香港禁蒙面法

相關新聞

中國2020年將人口普查 可望突破14億人

2019-11-08 18:53

日本前市議員在廣州走私毒品 被判無期徒刑

2019-11-08 17:16

中共18大以來遭查處 「億元級貪官」已達39人

2019-11-08 16:31

董雲裳：美中關係未來12個月可能出現大改變

2019-11-08 12:05

大陸新聞獎得主 訪台灣學了1件事…回鄉變創業典範

2019-11-08 11:00

習近平10日出訪希臘、巴西 拓展中歐關係 直搗美國後院

2019-11-08 00:37

陸委會：領大陸旅遊證件 不會註銷戶籍

2019-11-08 00:12

陳同佳出獄逾2週 陸委會：委任律師可聯繫窗口

2019-11-07 18:32

外長吳釗燮：如經濟差威脅中共合法性 兩岸恐軍事衝突

2019-11-07 13:59

百度第三季營收略高於華爾街預期 股價盤後上漲約4%

2019-11-07 12:32

中國打擊電玩成癮大絕招？晚上10點未成年「強制下線」

2019-11-07 12:14

新華社：中美防長通話 涉台港議題

2019-11-07 00:01

肯定加拿大「有錯就改」 大陸恢復加國豬肉進口

2019-11-06 16:59

中法元首會談 習近平稱：中法要展現大國擔當

2019-11-06 15:37

宗教組織無法管，宮廟成中國統戰死角？

2019-11-06 13:14

重啟歐元融資通道 大陸在巴黎發行歐元主權債券

2019-11-06 12:24

台版陳同佳案 法務部長蔡清祥：檢警積極聯繫香港

2019-11-06 11:26
看更多

熱門文章

墜樓港生不治 畢業典禮全場默哀校長數度拭淚

2019-11-08 11:14

董雲裳：美中關係未來12個月可能出現大改變

2019-11-08 12:05

醫院證實墜樓科大生周梓樂今早約8時傷重不治

2019-11-08 11:02

中共18大以來遭查處 「億元級貪官」已達39人

2019-11-08 16:31

科大校長史維寓所遭學生破壞 玻璃被砸門鎖被毀

2019-11-08 15:05

家屬不忍周梓樂受苦 忍痛叫停搶救

2019-11-08 11:37

驚動中國問題疫苗案 長春長生宣告破產

2019-11-08 18:48

9歲童疑遭精神病患活活打死 圍觀者無人制止

2019-11-08 10:52

大陸新聞獎得主 訪台灣學了1件事…回鄉變創業典範

2019-11-08 11:00

首批上海製特斯拉亮相 陸國產電動車「挫咧等」

2019-11-08 15:12

周小川：人民幣國際化是被美國逼出來的「早產兒」

2019-11-08 13:01

紫光集團虧損又負債 中國晶片自給戰略恐受挫

2019-11-08 16:03

大陸豬肉狂漲 催生人民幣千億元級新富豪

2019-11-08 10:44

港科大生默哀後 破壞校園星巴克及中銀分行

2019-11-08 16:31

日本前市議員在廣州走私毒品 被判無期徒刑

2019-11-08 17:16

旅客大減 香港迪士尼預警年收減少逾80億

2019-11-08 12:19

周梓樂離世 科大發聲明籲學生冷靜克制

2019-11-08 12:44

中國正式啟動6G研發 專家：要全面領先

2019-11-08 17:28

洞庭湖發現死亡江豚 尾鰭居然被綁磚頭

2019-11-08 15:23

傳阿里巴巴11月 最後一周在香港上市

2019-11-08 17:05

香港科大學生墜樓死亡案 警方建議召開死因庭

2019-11-08 19:07

科大生悼周梓樂 有學生籲罷課一周

2019-11-08 14:25

MSCI再次提升A股納入因子 可望引資1.2兆元

2019-11-08 09:18

深圳GDP成長下滑 產業空心化憂慮再起

2019-11-08 17:00

趙偉國：全球化無人能阻 大陸半導體與美國差距仍大

2019-11-09 00:03

真「藥」命！大陸華東「殭屍蜜蜂」 成群奔向死亡

2019-11-08 18:26

中國2020年將人口普查 可望突破14億人

2019-11-08 18:53

首宗示威現場受傷後喪命 民主派促查明真相

2019-11-08 14:42

人民幣中間價收復7關口 創8月6日以來新高

2019-11-08 10:26

1至10月大陸對美進出口皆降 貿易順差擴大

2019-11-08 12:05

科大生死亡 香港多地現悼念示威活動

2019-11-08 16:28

9歲童被疑精神病患當街虐打30分鐘致死 百人冷漠圍觀

2019-11-08 13:21

京滬高鐵下周上會 或超越FII創新IPO速度紀錄

2019-11-09 00:08

廣東警生3胎被炒？ 官方通報：他其實生了4胎

2019-11-08 17:17

港科大生死亡觸發遊行 示威者高喊還我真相

2019-11-08 14:01

墜樓港科大生離世 意外謎團仍未解

2019-11-08 12:49

港科大生將軍澳墜樓命危 今早去世

2019-11-08 11:42

男po文自爆烹殺貓狗！網炮轟冷血 他反擊：只不過吃了2隻貓

2019-11-08 18:35

科大生死亡 港府：警方會調查事件

2019-11-08 13:47

抗長江中下游旱情 陸發4.18億人民幣救災

2019-11-08 20:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top