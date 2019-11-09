宣講四中 京官將赴港 23條立法成焦點

2019-11-09 00:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京官員將於月中赴港宣講第十九屆四中決定。圖為中共中央政治局七常委在四中全會合影。 （新華社） 分享 facebook

港媒報導，北京官員將於月中赴港宣講十九屆四中決定。由於四中提及「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，外界關注，京官宣講時會否就廿三條立法等給出具體回應。

星島日報「大棋盤」專欄指出，中共十九屆四中全會提出的決定，罕見地以部分專章論述「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」，透過八百字的篇幅講述未來的港澳工作。

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「決定」提出要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，更令香港政界揣測，中央是否要為香港進行廿三條立法，或是將中國「國安法」援引至香港，也引來外界關注。

近年中共中央政府有重大決策，都會派人赴港宣講，例如年初大灣區規劃綱要發表後，發改委副主任林念修就曾赴港講解。

這一次也不例外，星島日報「大棋盤」指出，為了加深香港各界對四中全會決定的理解，中央官員會在月中前往香港舉辦多場宣講會。

這次有關四中全會的宣講大約會有三、四場，其中一場會在政府總部，對象是政府高層官員；另外場次將訴諸香港各界人士。至於赴港講解的中央官員仍未拍板，但最有機會的人選是中國國務院港澳辦主任張曉明。

中聯辦日前就召開領導班子會議，傳達學習貫徹四中全會精神。中聯辦官方網頁提到六月以來的條例風波，「這警示我們必須深入思考如何通過完善制度體系更好推動香港『一國兩制』事業爬坡過坎、行穩致遠」。

會議又表示，要支持特區政府不斷完善與香港長治久安和長遠發展相適應的治理體系、提高治理能力。同時堅持以愛國者為主體的「港人治港」，維護憲制秩序，依法行使憲法和「基本法」賦予中央的各項權力，堅決維護國家主權和香港長期繁榮穩定等。