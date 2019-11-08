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日本前市議員在廣州走私毒品 被判無期徒刑

2019-11-08 17:16聯合報 記者李仲維／即時報導

76歲的櫻木琢磨在廣州被裁定走私毒品罪名成立，判處無期徒刑。圖翻攝香港01
76歲的櫻木琢磨在廣州被裁定走私毒品罪名成立，判處無期徒刑。圖翻攝香港01
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日本前市議員櫻木琢磨今（8）日被廣州中級人民法院裁定走私毒品罪名成立，判處無期徒刑。

共同社報導，76歲的櫻木琢磨曾經擔任愛知縣稻澤市議員，2013年10月在廣州機場準備經上海回國之際，安檢時在行李被發現大約3.3公斤冰毒被捕。代表律師說，櫻木否認控罪，計劃在10日內上訴，並稱檢方沒有提出充分證據，證明櫻木知道行李藏毒。

櫻木在庭審中聲稱，在廣州受一名奈及利亞籍男子委託，帶一個裝有厚底鞋的行李箱去東京，不知道鞋底藏有冰毒。

檢方2014年8月要求法庭，判處被告死刑或監禁15年至無期徒刑，之後法庭以案件「複雜、須進一步查證」為理由，延期判決20次，共同社形容情況罕見。

大陸外交部發言人耿爽今天在例行記者會上對此案表示，根據中國的法律，廣州市中級人民法院判處櫻木琢磨無期徒刑，並且沒收個人全部財產。法院方面已經就此對外發布消息，中方也已經就此案向日本駐廣州的總領館進行通報。

上海毒品走私東京

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