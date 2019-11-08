中共18大以來遭查處 「億元級貪官」已達39人
2019-11-08 16:31
聯合報 記者林則宏
／即時報導
新華社報導，江蘇省南京市中級人民法院7日公開開庭審理前北京市副市長陳剛受賄一案。報導稱，陳剛遭控非法收受財物共計折合約人民幣1.2888億元（約新台幣5.5億元）。《財新網》指出，至此，中共十八大以來，「億元貪官俱樂部」已達39人
初略統計，光這39名「巨貪」，累計貪汙金額就約人民幣91億元（約新台幣390億元），這還不包括這些貪官因濫用職權而造成的政府財產钜額損失。
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今年8月15日，內蒙古前政法委書記邢雲受賄一案，在大連中院一審公開開庭審理，邢雲被控受賄金額達人民幣4.49億元（約新台幣19.3億元），刷新大陸這波被查獲貪官的貪腐紀錄。
秦皇島市城市管理局前副調研員、秦皇島北戴河供水總公司前總經理馬超群，只是一名副處級官員，但因貪腐被查竟然從家中搜出人民幣1.2億元現金（約新台幣5億元），被視為「小官巨腐」的代表。
中國華融前董事長賴小民據稱家中被查獲的私藏現金就約3噸重，約合人民幣2.7億元（約新台幣11.6億元）。貪汙所得現金以「噸」計，被大陸媒體形容，「刷新了人們對錢的認知」。
黑龍江齊齊哈爾前市委書記楊信則被查獲擁有鉅額來源不明財產，包括從北京到海南三亞就有46套房產。
財新網指出，這39名巨貪被查獲後幾乎都面臨漫長的牢獄之災，部分犯罪情節特別嚴重、造成重大損失的官員則被處以死刑。如山西省呂梁市前副市長張中生因貪汙金額超過人民幣10億元，被控「目無法紀，極其貪婪」，就遭判處死刑。
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