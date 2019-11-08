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董雲裳：美中關係未來12個月可能出現大改變

2019-11-08 12:05聯合報 記者林則宏／即时即時報導

據大陸《財新網》報導，美國國務院前代理亞太助卿董雲裳7日在北京表示，針對當前中美關係，與其談論「新冷戰」、談論所謂的「脫鉤」，不如談論中美兩國的「共同演進」（co-evolution）和共同繁榮，並以此建構起未來的國際政策體系。

董雲裳7日晚間出席第十屆財新峰會歡迎晚宴時表示，她過去六個月，大概每個月會來一次北京。「看看我能夠做些什麼事情，讓中美關係改善一下，或者變得更有具有建設性」。

報導稱，董雲裳此行是與美國外交政策全國委員會訪問團一同到訪北京、上海，隨後還將轉往台灣、日本和韓國等地。

董雲裳表示，很多人已經忘記過去40年來，中美為這段關係付出的努力所帶來的一些益處。例如，東亞地區享有40年的和平，極大促進了東亞地區及整個世界的繁榮。中國進入WTO這一事實，也使中國和很多本地區的國家得以快速發展，並實現上千萬人口的脫貧。

董雲裳指出，如今，中美關係進入一個新的時代，這既是一個全球化、互聯互通的時代，也是互相依賴的時代。

她表示，全球格局固然已發生了重大改變，「而我們可能會去懷疑─或者說，我們會害怕這種『相互依賴』會帶來什麼樣的結果？不幸的是，這種害怕本身，可能就會給我們帶來非常大的挑戰和問題，並使『互相依賴』的現狀蒙上被武器化的陰影。」

董雲裳說，「我覺得中國或是美國，都不能單獨地去實現他們為自己、為地區和為整個世界所設定的目標。尤其當中國和美國分立開來的話，肯定都不能實現自己的目標。」

她坦言，如今中美關係面臨著前所未有的挑戰，尤其是在雙邊關係層面，現在許多人也熱衷於談論強權間的競爭、戰略性競爭等等。

「但事實是，我們未來的一些挑戰都是跨國性的挑戰。比如恐怖主義、氣候變化或是傳染性疾病的威脅，還有國際層面的一些問題，這些都和大家的命運攸關，而不僅僅是和大國之間的衝突有關。」

財新網報導，演說最後，董雲裳說，「有些人對中美關係太消極了，其實我並不那麼悲觀。在未來的12個月裡─到2020年11月，可能我們可以帶來非常大的改變。」

董雲裳並以當晚會議桌上有茶也有咖啡為例表示，美國人現在喝茶喝的越來越多了，而中國人也越來越多地喝咖啡，「這就是我們如何改變彼此的一個絕好案例」。

她強調，中國和美國都在改變彼此。「在國際政經體系中，我們都在不斷地共同演進。我們要努力地一起設計規則，但願我們也一起遵守這些規則，並讓別人也遵守。只有這樣，我們才能夠有健康和繁榮的國際政經體系。」

美國國務院前代理亞太助卿董雲裳預期，美中關係未來12個月可能有非常大的改變。（本...
美國國務院前代理亞太助卿董雲裳預期，美中關係未來12個月可能有非常大的改變。（本報系資料庫）
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