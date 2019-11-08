陸委會：領大陸旅遊證件 不會註銷戶籍

陸委會發言人邱垂正表示，依兩岸條例規定，台灣人民不得在大陸設籍或領用大陸護照。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國人若在外國向中共領使館求助或申辦大陸旅遊證件，是否違法？回台是否需要申報的問題，陸委會發言人邱垂正昨天明確表示，只要是不涉及護照的旅遊證件，就沒有註銷台灣戶籍的問題。

陸方日前發布對台廿六條措施的重點之一，台灣人可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。

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申領大陸護照會喪失台灣人民身分，包括一次性護照

邱垂正昨天在例行記者會上表示，依兩岸條例第九條之一的規定，台灣人民不得在大陸設籍或領用大陸的護照，違反者將註銷台灣戶籍及喪失台灣人民身分，及因身分所衍伸的各項公法權利，例如選舉罷免權及健保的權利。

邱垂正說，如果陸方核發的不是大陸護照，就沒有註銷台灣戶籍的問題，如果陸方核發的是一次性護照，依現行規定，仍應註銷台灣戶籍，二○一七年就曾發生國人從大陸邊境持用陸方一次性護照進入俄羅斯旅遊，返台後遭註銷戶籍的案例（註：該案在當事人申訴後，已恢復我國戶籍）。

邱垂正表示，當事人領用大陸一次性護照，雖然可以申訴恢復我國戶籍，但主管機關可以審酌個案決定是否予以恢復，因此無論是否為一次性的大陸護照，陸委會都呼籲國人不要申辦。

他指出，陸方利用國人在海外旅行申辦證件，遇有急難請求時，刻意操作引誘台灣民眾向其申辦旅行證件，是陸方「融台促統」政策的一環，意圖藉由海外的便利與援助，刻意營造台灣民眾接受陸方兩岸同屬一中、甚至一國兩制的假象，企圖將台灣「內國化」，矮化我方主權，因此可說是司馬昭之心，路人皆知。

邱垂正表示，大陸國台辦主任劉結一與國台辦局長黃文濤近日都坦承，廿六條措施是為了落實「習五點」，堅持一國兩制的制度安排與政策措施，所謂真金白銀，實質上是鍍金、水銀，糖衣毒藥，閃耀的外表暗藏著劇毒，台灣人民心裡一清二楚，不會受騙。而北京當局再度推出新措施，只是掩飾去年對台卅一條措施執行不當的事實，同時也反映美中貿易戰下大陸經濟下滑急需資金投入，以及中共對台選舉所採取的介入干擾手段。

邱垂正說，北京當局在總統大選前，勢必持續透過各種利誘分化，統戰滲透及虛假訊息等手法，介入我方選舉，以影響選舉結果朝有利於統一台灣的目標發展。

他稱，所謂廿六條，是中共對台商及我方民眾一貫的「養、套、殺」手法的延續，沒有相關的投資保障或對人權權益保護的配套措施之前，絕對不利於絕大多數台商經營及國人在大陸的生活工作，因為多少的真金白銀，都抵不過武力威脅、外交打壓這些真槍實彈。