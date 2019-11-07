北京4家建築國企 雙合併重組
2019-11-07 14:58
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
為深化國企改革，北京四家建築國企今（7）日宣布合併重組。其中，北京城建集團有限責任公司與北京住總集團有限責任公司實施合併重組，北京建工集團有限責任公司與北京市政路橋集團（股份）有限公司實施合併重組。
北京日報報導，北京四家建築國企在合併重組會上宣讀「關於城建集團與住總集團、建工集團與市政路橋重組的通知」，城建集團與住總集團實施合併重組，將北京住總集團的國有資產無償劃轉給北京城建集團，並由北京城建集團對其行使出資人職責。
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北京建工集團有限責任公司與北京市政路橋集團有限公司實施合併重組，將市政路橋的國有資產無償劃轉至北京建工集團，由北京建工集團對其行使出資人職責。
北京城建集團黨委書記、董事長陳代華代表北京城建集團對市委市政府的決策部署，表示擁護和服從。陳代華說，市管四家建築企業進行合併重組，是市委市政府對新時代首都建築企業發展作出的重大決策，是進一步深化國企改革、推進首都建築企業高質量發展，全面提升市管建築企業核心競爭力的重大舉措，標誌著首都建築企業進入了全新的發展時期。
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