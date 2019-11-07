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百度第三季營收略高於華爾街預期 股價盤後上漲約4%

2019-11-07 12:32聯合報 記者李仲維/即時報導

百度今（7）日發布今年第3季未經審計的財報。報告期內，百度營收為人民幣281億元，與去年同期基本持平，與上一季相比增長7%。在非美國通用會計準則下，淨利達人民幣44億元。

百度第3季營收略高於華爾街預期，財報發布後，百度股價盤後上漲約4%左右。

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏在全體員工內部信中表示，前段時間的積極變革已經初步顯現出效果，推動公司經營連續上行。作為人工智慧平台型的公司，未來百度要在人工智慧領域充分發揮技術優勢，做智慧經濟時代的建設者，並對即將到來的2020年更加充滿信心。

財報顯示，百度核心業務（搜索服務與交易服務）第3季總營收為人民幣210億元，比去年同期下降3%；第3季網路行銷營收為人民幣204億元，比去年同期下降9%，比上一季增長6%；第3季其他營收為人民幣76億元，比去年同期增長34%，主要由於愛奇藝會員、雲服務和智慧設備業務強勁增長。

百度第3季內容成本為人民幣70億元，比去年同期增長4%。流量獲取成本（TAC）為人民幣32億元，比去年同期增長5%。頻寬成本為人民幣20億元，比去年同期增長20%。

李彥宏表示，百度App持續保持強勁增長勢頭，9月百度App日活躍用戶達1.89億，年增25%，百度App端內搜索持續擴大市占率。他還表示，在人工智慧（AI）領域，小度助手增長迅速，9月交互數超過42億次，是去年同期的4.5倍以上。

不過，按照美國通用會計準則，當期歸屬百度的淨虧損為人民幣63.73億元，去年同期淨利為123.96億元。百度第3季業績轉虧，主要是因為股權投資出現現金減值損失人民幣89億元。

這筆股權投資受損或與攜程有關。百度在第3季產生的最大股權投資變動，來自於對攜程股權的拋售。今年9月，百度出售所持有的三分之一的攜程股票，而攜程整體市值起伏不定，可能是百度投資收益受損的主要原因。

百度預計，第4季總營收為人民幣271億元至287億元，年減1%至增長6%。

百度CEO李彥宏稱，對即將到來的2020年更加充滿信心。中新社資料照片
百度CEO李彥宏稱，對即將到來的2020年更加充滿信心。中新社資料照片
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