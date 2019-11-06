肯定加拿大「有錯就改」 大陸恢復加國豬肉進口

2019-11-06 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5日宣布，中國已同意恢復進口加拿大牛肉和豬肉。對此，大陸外交部發言人耿爽6日證實，中方已同意恢復接受加拿大政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。他並強調，在肉類產品輸華問題上，加方能夠做到「有錯就改」，中方對此予以肯定

去年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司副董事長兼財務長孟晚舟後，中加兩國關係就陷入緊張。

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今年6月，大陸聲稱從加拿大進口的一批豬肉產品含有瘦肉精，並發現加拿大豬肉涉及偽造獸醫衛生證書，因而宣布停止進口加拿大牛肉和豬肉，但加拿大否認相關指控。

據中新網報導，耿爽6日在例行記者會上證實，中方近期在評估加方提出的整改行動計畫後，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。

耿爽表示，今年6月，因發現加拿大輸華肉產品的衛生證書簽發系統存在明顯漏洞，無法確保加拿大輸華肉產品的安全。中方要求，加方自6月25日起自主暫停簽發輸華肉產品衛生證書，並對事件開展全面的調查和整改。

他指出，事件發生以來，中國海關與加拿大政府主管部門保持著密切的溝通，認真研究解決問題的辦法。近期，加方提出了關於證書簽發和傳遞的整改行動計畫，中方評估後認為，加方整改行動計畫基本符合保證安全的要求，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。

有媒體提問，這是否意味大陸也將允許加拿大其他農產品，如油菜籽等產品進口，以及中加關係是否可望逐步恢復正常？耿爽說，「在肉類產品輸華問題上，加方能夠做到有錯就改，中方對此予以肯定。」

至於更廣泛意義上的中加關係，耿爽指出，中加關係遭遇的困難，責任不在中方。「我們敦促加拿大新一屆政府認真對待中方的立場和嚴正關切，立即釋放孟晚舟女士，讓她平安回到中國，以實際行動推動中加關係早日重回正軌。」