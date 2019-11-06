中法元首會談 習近平稱：中法要展現大國擔當

2019-11-06 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



大陸國家主席習近平在北京人民大會堂，與來訪的法國總統馬克宏會談。大陸官媒報導，習近平指出，他與馬克宏在兩國建交55周年之際實現互訪，推動中法關係邁上新台階，他表示，願與馬克宏一起面向世界，推動中法全面戰略夥伴關係更上層樓，繼續走在大國關係前列。

馬克宏早上在北京天安門廣場，出席習近平為他主持的歡迎儀式。兩人一同檢閱儀仗隊。

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央視報導，習近平在北京人民大會堂同與馬克宏共同會見中外記者。習近平指出，面對百年未有之大變局，中法作為聯合國安理會常任理事國和東西方文明代表，理應擔負起更多責任，展現大國擔當。

他說，兩國應該堅持獨立自主傳統，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以世界貿易組織規則為基石的多邊貿易體制。