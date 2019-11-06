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中法元首會談 習近平稱：中法要展現大國擔當

2019-11-06 15:37聯合報 記者許依晨／台北即時報導

大陸國家主席習近平北京人民大會堂，與來訪的法國總統馬克宏會談。大陸官媒報導，習近平指出，他與馬克宏在兩國建交55周年之際實現互訪，推動中法關係邁上新台階，他表示，願與馬克宏一起面向世界，推動中法全面戰略夥伴關係更上層樓，繼續走在大國關係前列。

馬克宏早上在北京天安門廣場，出席習近平為他主持的歡迎儀式。兩人一同檢閱儀仗隊。

央視報導，習近平在北京人民大會堂同與馬克宏共同會見中外記者。習近平指出，面對百年未有之大變局，中法作為聯合國安理會常任理事國和東西方文明代表，理應擔負起更多責任，展現大國擔當。

他說，兩國應該堅持獨立自主傳統，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以世界貿易組織規則為基石的多邊貿易體制。

法國官方早前表示，馬克龍與習近平的會談中，不會迴避香港局勢及新疆大規模拘禁穆斯林等被視為禁忌的話題。中方早前表明，會談內容不涉及中國內政。

大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂，與來訪的法國總統馬克宏會談。（歐新社）
大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂，與來訪的法國總統馬克宏會談。（歐新社）
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