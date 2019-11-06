親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

「仍無畏無懼」港建制派議員何君堯遭砍送醫後發文

2019-11-06 13:16聯合報 記者許依晨／台北即時報導

香港立法會議員何君堯6日上午被假裝粉絲的男子刺傷，後送院治療。何君堯上午11時在微博上發文稱，目前沒有生命危險，他仍然會無畏無懼，「香港已經亂夠了，我們要止暴制亂，讓香港社會回覆安寧！」

何君堯在新聞稿中表示，今早在屯門樂翠區進行街站宣傳，期間遭受兇徒蓄意持刀襲擊，過程中，他的左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理。

他表示，目前沒有生命危險，正在留院接受手術治療，另外有兩位同事，一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷。 兇徒亦已被拘捕。

他指出，最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處和宣傳品被刑事毀壞、候選人被抹黑，今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。

新聞稿最後說，「人間正道是滄桑，今天，我何君堯雖然受傷了，雖然這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍然會無畏無懼。因為香港已經亂夠了，正如我的選舉口號：穩定勝於一切，我們要止暴制亂，讓香港社會回覆安寧！」

今日（6日）早上八時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下擺街站時遇襲，兇手當...
今日（6日）早上八時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下擺街站時遇襲，兇手當場被捕。圖／取自臉書
分享

香港

相關新聞

宗教組織無法管，宮廟成中國統戰死角？

2019-11-06 13:14

重啟歐元融資通道 大陸在巴黎發行歐元主權債券

2019-11-06 12:24

台版陳同佳案 法務部長蔡清祥：檢警積極聯繫香港

2019-11-06 11:26

兩岸青年 航拍美麗中山

2019-11-06 00:19

四中「決定」公布：對台反獨促統 港澳加強管制

2019-11-05 23:55

四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43

台版陳同佳？台男赴港強盜逃回 刑事局：有追訴權

2019-11-05 16:25

前公安局官員涉貪汙 家產逾億、北京鳥巢附近擁2套房

2019-11-05 13:12

台版陳同佳！台灣男子香港搶劫後同日返台 難起訴

2019-11-05 12:20

習近平稱 中國將繼續擴大市場開放 進一步降低關稅

2019-11-05 11:10

中國經濟新風暴？國企民企危機連環爆

2019-11-05 09:55

兩岸關係何時柳暗花明？劉結一：政治障礙應儘早搬走

2019-11-05 09:05

習近平視察提特色民主 官媒通稿隱去引猜測

2019-11-04 15:38

中國「高分7號」衛星升空 可繪製3D高清地圖

2019-11-04 14:27

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 09:22

民意的發洩或象徵？「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 09:18

高分七號衛星 大陸成功發射

2019-11-04 02:22

四中後首訪 習近平給上海3任務

2019-11-03 23:49

新華社遭縱火 中共政法委：突破法律文明底線

2019-11-03 14:33
看更多

熱門文章

偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30

對台26條 陸委會：領大陸護照將註銷戶籍

2019-11-06 00:28

【重磅快評】26項措施刨根 蔡英文團隊還顧著唱戲

2019-11-05 17:18

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

18個鐵路局12個虧損 陸高鐵經營惹關注

2019-11-05 19:44

香港藝人辯論反送中 杜汶澤vs.陳百祥引關注

2019-11-05 22:31

對台26條 律師：常玉當年申請中國護照下場很慘

2019-11-06 11:52

香港親中派議員何君堯遇襲被砍 送院時清醒

2019-11-06 09:58

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23

人民幣走強一度升破7.0關口 創三個月新高

2019-11-05 16:27

蔡總統斥26條：想逼台灣接受一國兩制 不可能

2019-11-05 14:50

台版陳同佳？台男赴港強盜逃回 刑事局：有追訴權

2019-11-05 16:25

央視主播喊「灣灣回家」 洪慈庸：台灣人已經在自己家

2019-11-06 11:14

3000反送中示威者被捕 港媒：港府曾考慮特赦可能性

2019-11-05 15:53

林飛帆：國民黨罔顧《26條措施》是包藏一國兩制的禍心

2019-11-05 18:20

人民幣走強 對美元匯率收復「7」關口

2019-11-05 16:31

四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43

獲習近平力挺 林鄭出席進博會成「微笑月娥」

2019-11-05 16:05

資金外逃壓力緩和 中國人行政策彈性大增

2019-11-06 09:22

陸發布惠台26條 民眾黨中央委員：何不也設惠陸要點？

2019-11-06 08:51

惠台經驗 難比台灣民主 學者從陸回流任教

2019-11-06 00:32

寧台產業合作 簽約專案總額逾500億

2019-11-06 01:54

機長把妹邀女友進駕駛艙 代價有多慘痛？

2019-11-06 13:15

防遊客跳崖 峨眉山裝「防輕生」玻璃牆

2019-11-05 15:56

北京整頓違建 知名書店老書蟲被迫結束營業

2019-11-05 15:45

古雷煉化一體化項目 與奇美、長春等簽合作協議

2019-11-06 00:48

對台26條措施 陳吉仲重批：提籃子假好心

2019-11-05 14:25

3倡議5推進 習近平：經濟大門更開放

2019-11-06 00:25

觀察站／習近平見林鄭 澄清傳言也留下問號

2019-11-05 14:17

習近平見林鄭 打破撤換傳聞

2019-11-05 23:55

3820萬 新疆鐵路人數再創新高

2019-11-06 00:18

經濟下滑壓力大 大陸人行變相降息

2019-11-06 00:27

「華為沒有犯什麼過錯」 任正非：美制裁華為應是政治目的

2019-11-05 17:01

陸26條措施 藍：對民進黨當頭棒喝

2019-11-06 00:47

印度退出RCEP 陸商務部：印度與其他15方都存在問題

2019-11-06 12:16

中對台26條措施 林飛帆：一國兩制台灣方案的具體行動

2019-11-05 16:17

專訪：肯定林鄭 並不意味不會替換她

2019-11-05 22:50

人民幣階段性彈升 兌美元中間價6日大漲305個基點

2019-11-06 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top