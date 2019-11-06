「仍無畏無懼」港建制派議員何君堯遭砍送醫後發文

2019-11-06 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



香港立法會議員何君堯6日上午被假裝粉絲的男子刺傷，後送院治療。何君堯上午11時在微博上發文稱，目前沒有生命危險，他仍然會無畏無懼，「香港已經亂夠了，我們要止暴制亂，讓香港社會回覆安寧！」

何君堯在新聞稿中表示，今早在屯門樂翠區進行街站宣傳，期間遭受兇徒蓄意持刀襲擊，過程中，他的左上胸被刀刺中，已即時送到急症室接受醫護人員治理。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，目前沒有生命危險，正在留院接受手術治療，另外有兩位同事，一位手部受刀傷，一位雙手及手臂受傷。 兇徒亦已被拘捕。

他指出，最近建制派已經被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處和宣傳品被刑事毀壞、候選人被抹黑，今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然受到兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存。