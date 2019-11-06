重啟歐元融資通道 大陸在巴黎發行歐元主權債券

2019-11-06 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



據央視新聞報導，大陸國家主席習近平6日在北京人民大會堂與法國總統馬克宏會談時表示，中國政府剛剛成功在巴黎定價發行40億歐元主權債券。習近平說，「這是自2004年以來中方第一次發行歐元主權債券，也是我們為支持巴黎國際金融中心建設、深化中法中歐金融合作採取的一項重要行動。」

報導稱，巴黎時間11月5日，大陸財政部在法國巴黎成功簿記發行40億歐元主權債券。其中，7年期20億歐元，發行利率為0.197%；12年期10億歐元，發行利率為0.618%；20年期10億歐元，發行利率為1.078%。

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央視新聞指出，國際投資者踴躍認購，總申購金額超過200億歐元，是發行金額的5倍，其中57%的資金來自歐洲，43%的資金來自歐洲以外，投資者類型豐富，地域分布廣泛，發行結果好於預期。這筆債券隨後將在泛歐證券交易所和倫敦證券交易所上市。

這是中國政府15年以來第一次發行歐元主權債券，是迄今為止中國政府單次發行最大規模的外幣主權債券，也是第一筆在法國定價發行並上市的中國主權債券。

央視新聞表示，這向國際市場特別是歐洲投資者傳遞了中國全方位高水準開放的信息，對進一步推動中國更深入地融入國際金融市場具有重要而深遠的意義。

此次歐元主權債券的成功發行，象徵中國政府在連續兩年發行美元主權債券的基礎上，重啟歐元融資通道，有利於豐富和完善中國境外主權債券收益率曲線，為中資發行體歐元融資提供具有市場參考意義的基準。