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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

韓正見林鄭月娥 囑託帶領香港管治團隊再出發

2019-11-06 12:05聯合報 記者許依晨／台北即時報導

主管港務事務的大陸國務院副總理韓正，今天在北京釣魚台國賓館接見行政長官林鄭月娥。韓正表示，中央堅定支持特區政府止暴制亂，大陸國家主席習近平充分肯定她和特區政府工作，希望林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。林鄭月娥表示，有堅定和更大決心止暴制亂，會堅守一國兩制原則，

星島日報報導，韓正表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面。他說，暴力破壞活動和激進分離勢力行為遠超法律道德底線，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，傷害香港社會整體利益和廣大市民切身利益。

韓正表示，面對不斷暴力行為，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定。

他強調，中央一如概往堅定支持特區政府和警隊，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識。

林鄭月娥表示，在止暴制亂方面下了重大決心，她指示威未有因為政府撤回修例而停下來，而且暴力程度愈來愈烈，香港受到的傷害很大，她作為行政長官，見到很多市民在這次鬥爭中受傷害，她又提到被捕的3000人中，超過三分一都是學生，她感到非常傷心。

林鄭月娥預計今日下午將出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議，該小組也由韓正擔任組長。

主管港務事務的大陸國務院副總理韓正見林鄭月娥，囑託帶領香港管治團隊再出發。（歐新...
主管港務事務的大陸國務院副總理韓正見林鄭月娥，囑託帶領香港管治團隊再出發。（歐新社）
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