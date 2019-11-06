韓正見林鄭月娥 囑託帶領香港管治團隊再出發

2019-11-06 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



主管港務事務的大陸國務院副總理韓正，今天在北京釣魚台國賓館接見行政長官林鄭月娥。韓正表示，中央堅定支持特區政府止暴制亂，大陸國家主席習近平充分肯定她和特區政府工作，希望林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。林鄭月娥表示，有堅定和更大決心止暴制亂，會堅守一國兩制原則，

星島日報報導，韓正表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面。他說，暴力破壞活動和激進分離勢力行為遠超法律道德底線，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，傷害香港社會整體利益和廣大市民切身利益。

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韓正表示，面對不斷暴力行為，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定。

他強調，中央一如概往堅定支持特區政府和警隊，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識。

林鄭月娥表示，在止暴制亂方面下了重大決心，她指示威未有因為政府撤回修例而停下來，而且暴力程度愈來愈烈，香港受到的傷害很大，她作為行政長官，見到很多市民在這次鬥爭中受傷害，她又提到被捕的3000人中，超過三分一都是學生，她感到非常傷心。