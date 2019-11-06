對台26條 律師：常玉當年申請中國護照下場很慘

2019-11-06 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



中國4日提出出促進兩岸經濟文化交流的26條措施，其中「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。」引發中華民國外交部高度不滿。外交部發言人歐江安表示，持有我護照的民眾若再去申請中國護照，將會牴觸相關法規，有違法問題。

律師林智群在臉書發文，表示旅法繪畫大師常玉當年也做過「申請中國護照」這種事情，下場很慘！卻讓台灣意外大量的常玉畫作，如果常玉沒這個意外，可能會在台灣展開新人生。

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常玉繪畫結合東西畫風，與徐悲鴻，林風眠是中國最早期的留法學生之一，被譽為「東方的馬諦斯」。林智群說，教育部長黃季陸在1963年造訪巴黎，因為跟畫家常玉是四川同鄉，就邀常玉到國立師範大學美術系任教，並到史博館舉行個展。

常玉欣然同意，視為人生的新開始，他先將40幅畫作送到台灣，也拿到了國民政府所發的中華民國護照，並打算辦完畫展後定居台灣。

常玉準備動身前，突然動念赴埃及一遊。但當時駐巴黎的埃及領事不肯在中華民國護照上蓋上簽證，缺乏政治敏感度的常玉，竟趕往中共駐法領事館申請護照，他誤以為中華民國護照和中華人民共和國護照可以互換，就把中華民國護照留在中共領事館「抵押」。看完金字塔，他當然「換」不回那本中華民國護照。來台之行，就此作罷。

經此變化，常玉益發消沉潦倒，健康加速惡化。1966年8月12日凌晨，他因煤氣中毒意外去世於巴黎工作室裡，而那批來到台灣的畫作，就由教育部撥交給史博館典藏，台灣也因此擁有了常玉大量作品。