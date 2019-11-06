台版陳同佳案 法務部長蔡清祥：檢警積極聯繫香港

2019-11-06 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



香港南華早報五日報導，一名台灣籍男子到香港搶劫後返台，如港女箱屍案嫌犯陳同佳翻版，難以追訴等。法務部長蔡清祥今天在立法院表示，已積極去了解，依照香港澳門關係條例第43條，我國有管轄權。他說，已由檢警處理中，發揮聯繫管道。

立法院司法及法制委員會今上午審查國家賠償法，蔡清祥面對媒體提問，台灣有掌握台版陳同佳案嗎？他表示，昨天從媒體報導得知，已經由檢警處理中。法務部積極了解，依港澳關係條例第43條，台灣人在香港犯案，我國有管轄權。我們積極態度與香港不一樣，我們要追訴犯罪行為，實現公平正義。

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媒體詢問，之前法務部呼籲「港人港審」，那台灣人我國會自己審嗎？若事證沒掌握，案子要怎麼辦下去？蔡說，當然會，我國有管轄權。這是司法互助重要性，若發生外國人在本國發生的刑事案件，就要透過司法互助共同合作，現在台灣檢調單位都積極跟香港政府聯繫。

國民黨立委吳志揚質詢也提及台版陳同佳案。蔡清祥表示，現在檢警調都發揮聯繫管道，了解事實真相。吳志揚表示，香港跟台灣間機制要趕快建立，陳同佳、台灣人在香港犯罪很難處理時，這樣互相會變犯罪天堂。這案子要積極處理，把台灣跟香港間的司法互助機制談好，也許這案子是好的開始。