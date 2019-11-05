四中「決定」公布：對台反獨促統 港澳加強管制
中共昨天發布第十九屆四中全會關於「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定」全文。有關涉台部分，指出要推動兩岸就和平發展達成制度性安排。和平統一後，台灣民眾的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣民眾的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。
新華社昨天晚間公布「決定（全文）」，以及習近平就「決定」的說明兩份文稿，總字數分別為一萬八千多字與四千五百多字。
「決定」全文共分三大部分，闡述大陸實行中國特色社會主義制度的優勢，總目標為要在二○三五年基本實現，與二○四九年全面實現國家治理體系與治理能力現代化。第二至第十四則論述要完善與健全的十三項領域，含有內政、軍隊、港澳台與對外關係，最後是結語。
其中第十二項標題是「堅持和完善『一國兩制』制度體系，推進祖國和平統一」。「決定」指出必須堅持「一國」是實行「兩制」的前提與基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內，絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。
在對台方面，「決定」指出，要堅定推進祖國和平統一進程。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。推動兩岸就和平發展達成制度性安排。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。
在涉港澳議題上，新提出的「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」，指出要完善中央對行政長官與主要官員的任免制，依法行使憲法與基本法賦予中央的各項權利；完善行政長官對中央負責的制度。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法。
要推進粵港澳大灣區建設，支持港澳發展經濟、改善民生，解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。加強對港澳社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強港澳同胞國家意識和愛國精神。防範和遏制外部勢力干預港澳事務，確保港澳長治久安。
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