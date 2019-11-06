兩岸青年 航拍美麗中山

2019-11-06 00:19 聯合報 林昉柔、張斯奇／綜合報導



「2019美麗中山兩岸航拍影像青年交流活動」日前在廣東中山市順利舉行，兩岸青年以航拍角度深度中山市自然景觀和人文遺址，透過為期五天的實地航拍交流增進友誼和航拍經驗。 銘傳大學學生向兩岸航拍達人於活動期間交流、學習航拍相關技術與經驗。 林昉柔／攝影 分享 facebook

本次活動以航拍「美麗中山」為主題，邀請兩岸航拍達人與台灣銘傳大學師生到中山進行航拍影像創作。這次帶隊老師銘傳大學新聞系老師裴倫表示，透過航拍可以讓更多人走進中山瞭解中山，對兩岸青年交流有著重大意義，希望明年能夠繼續參加類似交流活動。

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兩岸航拍達人的酷炫操作讓同學們大呼過癮。學生王柏倫表示，之前比較是以新聞的思考模式去做影片，這次能夠更有創意的去創作、去想怎麼拍攝作品；同時，他表示透過這次與達人的交流，最明顯的是航拍能力也有所提升。學生陳彥儒也表示，平時很少有機會來大陸交流，很開心主辦方能給我們這次機會實地交流，也希望透過本次活動拓展視野，感受中山不一樣的美。

中山市作為其建築史的載體深受兩岸青年關注。銘傳大學學子王一樵表示，中山是一座古色古香的城市，他這次深度體驗到中山的歷史脈絡，很幸運有機會看到達人用單眼相機和空拍機器展現出許多創意拍攝手法，通過向他們學習也有蠻多新的收穫，並如願用拍攝的方式留住這份文化回憶。