四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／北京即時報導



中共今日傍晚發布第十九屆四中全會「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的決定」全文（簡稱決定），強調要推動兩岸就和平發展達成制度性安排，並表示和平統一後，台灣民眾的社會制度與生活方式將得到充尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

決定指出，要堅定推進祖國和平統一進程。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。推動兩岸就和平發展達成制度性安排。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣民眾共同反對台獨、促進統一。

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在有關香港議題上，由於涉有新內容「健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度」，引發外界關注。決定指出，要完善中央對行政長官與官員的任免制度與機制，全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。

決定表示，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持行政長官和特別行政區政府依法施政。

決定指出，完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，著力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。