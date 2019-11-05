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父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52聯合報 記者許依晨／台北即時報導

劉德華瘋狂粉絲楊麗娟當年迷戀劉德華到走火入魔的地步，2007年楊麗娟的父親因女兒過度追星自殺而亡。12年過去，楊麗娟接受專訪，她說出了自己如今的後悔，「我非常懊悔自己過去的這些行為，如果人生重來的話，我不會那樣地去做」。

楊麗娟16歲起成為劉德華粉絲，為了追星，傾家蕩產在所不惜，傳言她的父親為了滿足女兒心願，不惜賣過腎，而在2007年楊麗娟參加劉德華歌迷會之後，隔天楊父跳海自盡，老父親的遺願就是希望劉德華能單獨跟女兒見面，引發外界極多爭議及討論。

觀察者網報導，楊麗娟今年40歲左右，追星劉德華始於她的一場夢。楊麗娟曾表示，16歲的時候，有一天晚上，夢到牆上有一張劉德華的畫像，寫著「你特別走近我，你與我真情相遇」，她把這個夢告訴父親後，父親表示，自己也做了一模一樣的夢。她認定這是她與劉德華「姻緣注定」的一場暗示。

為了追星，住在楊家在甘肅蘭州的楊麗娟，輟學去了劉德華的所有演唱會，她的生活裡除了父母，只有劉德華。她還宣稱「不見到劉德華，我絶不嫁人」。

楊麗娟的父親40歲得女，從小就對楊麗娟倍加寵愛，也一直儘力滿足女兒所有的願望，雖然他曾說過自己女兒「用走火入魔還不足以形容」，卻傾家蕩產也要支持女兒的夢想。

多年追星，卻始終沒能與劉德華單獨見面，楊麗娟甚至以死威脅。傳聞楊父真的把腎賣了陪她去香港追星，楊麗娟追星事件開始受到了外界關注。2007年3月25日，楊麗娟終於在一次粉絲見面會上與劉德華合影，但她希望能與劉德華單獨會面的要求沒有完成後，楊父留下了長達10多頁的遺書，在香港跳海。

遺書中，他痛斥劉德華「冷漠無情、沒人性、對她（楊麗娟）視而不見」，還轉向香港政府代為做主，要劉德華答覆。港媒的報導，以「追星奪命，華仔蘭州女狂迷，累父遺恨葬港海」如此形容楊麗娟。

其實去年楊麗娟在接受採訪時，她依然想著能夠再次見到劉德華。但到了今年11月4日，楊麗娟現身魯豫「豫見後來」的節目中，這一次，她似乎已經放下多年前的偏執，回歸到了平淡的生活中。

楊麗娟現在和媽媽同住，租著一年不到人民幣1000塊的廉租房，她現在的工作是超市臨時促銷員，每個月人民幣2000元的薪水。

經過幾年時間，她已經不願提起劉德華，聊天中一律用「他」來代替。偶爾還是會有人認出她並指指點點，讓她覺得有些難過。

她說，「非常懊悔自己過去的這些行為，如果人生重來的話，我不會那樣地去做」，雖然已經回歸平淡，但她還是認為，這麼多年，為什麼劉德華不願意對自己表示一點關心，她也感謝上蒼沒有丟棄她，「我現在每天都會很感恩」。

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劉德華瘋狂粉絲楊麗娟當年迷戀劉德華到走火入魔的地步，她的父親因女兒過度追星自殺而...
劉德華瘋狂粉絲楊麗娟當年迷戀劉德華到走火入魔的地步，她的父親因女兒過度追星自殺而亡。12年過去，楊麗娟表示非常懊悔過去的行為。圖／翻攝自「豫見後來」
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