台版陳同佳？台男赴港強盜逃回 刑事局：有追訴權

2019-11-05 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



1名台灣籍男子在香港持槍打劫鐘表店，犯後逃回台，刑事局表示，未收到港方通知，若報導屬實，我國依法可追訴，與陳同佳案件狀況不同。圖／取自Google Maps 分享 facebook

香港南華早報今天報導，1名台灣籍男子在香港持槍打劫鐘表店，犯後逃回台，因台港沒有司法互助協議，成為繼港女箱屍命案犯嫌陳同佳後，第2名受益罪犯；刑事局表示，未收到港方通知，若報導屬實，我國依法可追訴，與陳同佳案件狀況不同。

警方檢視報導內容，該男涉犯刑度5年以上的強盜罪，刑法第7條規定，國人在境外犯最輕本刑3年以上有期徒刑，我國具司法管轄權，除非犯罪地的法律不罰。

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刑事局表示，未收到香港警務處請求協查，不知該男身分及涉犯案情，相關資料須向港警了解。

這則報導指出，1名台籍男子上月6日抵達香港，假扮顧客進入尖沙咀麼地道某鐘表店，持空氣槍威脅店員，得手兩支表，價值港幣99萬元（約台幣389萬元），當天逃回台，港警嘗試與台灣證實嫌犯身分，除非他返回香港，否則不太可能被起訴。